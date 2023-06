Almanacco di oggi, 11 giugno: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

L'11 giugno è il 162º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

L’11 giugno è il 162º giorno del calendario gregoriano (il 163º negli anni bisestili). Mancano 203 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra l’11 giugno: santo del giorno

L’11 giugno si venera il Corpus Domini.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Jerome Silberman, muore John Wayne

Nati

Benjamin Jonson, noto come Ben Jonson, è stato un drammaturgo, attore teatrale e poeta britannico. È stata una figura di primo piano del teatro elisabettiano (11 giugno 1572);

John Constable è stato un pittore inglese, considerato insieme a William Turner uno dei massimi paesaggisti del Romanticismo (11 giugno 1776);

Richard Georg Strauss è stato un compositore e direttore d’orchestra tedesco del periodo tardo-romantico. Noto soprattutto per i suoi poemi sinfonici e le sue opere liriche, Richard Strauss non è da confondere con gli Strauss viennesi, famosi compositori di musica da ballo, con i quali non aveva parentela (11 giugno 1864);

Gene Wilder, pseudonimo di Jerome Silberman, è stato un attore, sceneggiatore, regista e scrittore statunitense (11 giugno 1933);

Salvatore Settis è un archeologo e storico dell’arte italiano. Dal 1999 al 2010 è stato direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa (11 giugno 1941);

Giobbe Covatta, pseudonimo di Gianni Covatta, è un comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano. È anche un ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children nonché ex portavoce nazionale della Federazione dei Verdi (11 giugno 1956);

James Hugh Calum Laurie è un attore, musicista, comico e scrittore britannico (11 giugno 1959);

Giovanni Roberto Alesi, noto come Jean Alesi, è un ex pilota automobilistico e opinionista francese (11 giugno 1964);

Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista italiano (11 giugno 1987).

Scomparsi oggi

1974 – Julius Evola, pseudonimo di Giulio Cesare Andrea Evola, è stato un filosofo, pittore, poeta, scrittore, occultista ed esoterista italiano.

1979 – John Wayne, pseudonimo di Marion Robert Morrison, è stato un attore statunitense.

1984 – Enrico Berlinguer, AFI, è stato un politico italiano, tra le figure più influenti e iconiche della cosiddetta Prima Repubblica. Attivo nell’antifascismo sardo, nel 1943 s’iscrisse al Partito Comunista.

1988 – Giuseppe Efisio Giovanni Saragat è stato un politico e diplomatico italiano, quinto Presidente della Repubblica Italiana dal 1964 al 1971 e primo socialdemocratico a ricoprire tale carica.

Accadde oggi, 11 giugno

1184 a.C. – Troia viene saccheggiata e bruciata, secondo Eratostene.

1185 – Partenza da Messina della flotta del Regno di Sicilia guidata da Tancredi di Lecce in vista della spedizione contro l’Impero bizantino.

1495 – Luigi d’Orléans occupa la città di Novara, dando inizio al conflitto col Ducato di Milano.

1509 – Matrimonio di Enrico VIII d’Inghilterra e Caterina d’Aragona.

1775 – Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia.

1788 – L’esploratore russo Gerasim Grigor’evič Izmajlov raggiunge l’Alaska.

1848 – Rivolta operaia a Praga, conclusasi il 17 giugno.

1899 – Papa Leone XIII dedica l’intera razza umana al Sacro Cuore di Gesù.

1901 – L’Impero britannico affida alla Nuova Zelanda l’amministrazione delle isole Cook.

1903 – il re di Serbia Alessandro I e sua moglie, la regina Draga, vengono assassinati da un gruppo di cospiratori.

1905 – Papa Pio X pubblica la lettera enciclica “Il fermo proposito”, che sigla la nascita dell’Azione Cattolica Italiana.

1912 – Guerra italo-turca. Inizia la battaglia dei Monticelli.

1940 – Seconda guerra mondiale. L’aviazione britannica bombarda Genova e Torino.

1955 – Disastro di Le Mans: 84 vittime e 120 feriti. Si tratta dell’incidente più grave nella storia dell’automobilismo.

1962 – John e Clarence Anglin insieme a Frank Morris riescono a fuggire da Alcatraz.

1963 – Il governatore dell’Alabama, George Wallace, sulla soglia del Foster Auditorium dell’Università dell’Alabama, cerca di impedire l’entrata di due studenti di colore.

1982 – Esce nelle sale E.T. l’extra-terrestre.

1993 – Esce nelle sale Jurassic Park.

2002 – Il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono (e non Alexander Graham Bell).

2008 – Il parlamento norvegese approva a larga maggioranza una legge che rende legale il matrimonio fra persone dello stesso sesso.