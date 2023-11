Almanacco di oggi, 12 novembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 12 novembre è il 316º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 12 novembre è il 316º giorno del calendario gregoriano (il 317º negli anni bisestili). Mancano 49 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 12 novembre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 12 novembre si venera San Giosafat Kuncewycz, Vescovo e martire.

Si celebra la Giornata mondiale contro la polmonite.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Grace Kelly, muore Merola

Nati

François-Auguste-René Rodin è stato uno scultore e pittore francese (12 novembre 1840);

Roland Barthes è stato un saggista, critico letterario, linguista e semiologo francese, fra i maggiori esponenti della nuova critica francese di orientamento strutturalista (12 novembre 1915);

Grace Patricia Kelly, nota come Principessa Grace o anche come Grace di Monaco, è stata un’attrice e modella statunitense naturalizzata monegasca (12 novembre 1929);

Neil Percival Young è un cantautore e chitarrista canadese naturalizzato statunitense (12 novembre 1945);

Stefano Parisi è un manager e politico italiano (12 novembre 1956);

Nadia Elena Comăneci è un’ex ginnasta rumena, campionessa olimpica nel 1976 (12 novembre 1961);

Mietta, pseudonimo di Daniela Miglietta, è una cantante, attrice, scrittrice e doppiatrice italiana (12 novembre 1969);

Ryan Thomas Gosling è un attore, produttore cinematografico, cantante e musicista canadese (12 novembre 1980);

Anne Jacqueline Hathaway è un’attrice statunitense (12 novembre 1982).

Scomparsi oggi

2018 – Stan Lee, pseudonimo di Stanley Martin Lieber, è stato un fumettista, editore, produttore cinematografico e televisivo statunitense.

2006 – Mario Merola è stato un cantante, attore, compositore, musicista e personaggio televisivo italiano; oltre a essere stato uno degli interpreti più noti della canzone classica napoletana, divenne noto come il Re della sceneggiata per il suo contributo alla rivalutazione del genere musicale-teatrale della sceneggiata, in auge a Napoli fra la I e la II guerra mondiale, e per aver conferito a questo genere tipicamente regionale una popolarità e una dimensione nazionale, fino a farne un genere cinematografico proprio, divenendone il volto più rappresentativo.

Accade oggi, 12 novembre

764 – Le truppe tibetane occupano Chang’an, la capitale della dinastia cinese Tang, per quindici giorni.

1028 – Alla morte dell’imperatore Costantino VIII, ottiene il trono la figlia Zoe, che condivide il governo con il marito Romano III Argiro.

1283 – Gherardo III da Camino diventa signore di Treviso.

1439 – Plymouth (Inghilterra), diventa la prima città incorporata dal parlamento inglese.

1918 – L’Austria diventa una repubblica.

1927 – Apertura al traffico dell’Holland Tunnel, che collega New York al New Jersey passando sotto il fiume Hudson.

1927 – Lev Trockij viene espulso dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica, lasciando a Stalin il controllo incontrastato dell’Unione Sovietica.

1941 – Seconda guerra mondiale: la temperatura attorno a Mosca scende a -12 °C e l’Unione Sovietica lancia per la prima volta un attacco con truppe sciatrici, contro le forze tedesche “congelate” poco fuori dalla città.

1942 – Seconda guerra mondiale: la battaglia navale di Guadalcanal tra le forze giapponesi e statunitensi, comincia nei pressi di Guadalcanal, durerà per tre giorni.

1944 – Seconda guerra mondiale: la Royal Air Force lancia uno dei più riusciti bombardamenti di precisione della guerra, ed affonda la nave da guerra tedesca Tirpitz, al largo della costa norvegese.

1948 – A Tokyo, un tribunale per crimini di guerra condanna a morte sette ufficiali militari e del governo giapponese, tra cui il generale Hideki Tōjō, per il loro ruolo nella seconda guerra mondiale.

1964 – Si chiudono a Tokyo i II Giochi paralimpici estivi.

1969 – Guerra del Vietnam – Massacro di My Lai: Seymour Hersh un giornalista indipendente, svela la storia di My Lai.

1970 – La Oregon Highway Division tenta di distruggere la carcassa di una balena arenata usando dell’esplosivo, portando al tristemente noto episodio della “balena esplosa”.

1971 – Guerra del Vietnam: come parte della vietnamizzazione, il presidente statunitense Richard Nixon indica nel 1º febbraio 1972 il termine per la rimozione di altri 45.000 soldati statunitensi dal Vietnam.

1979 – Crisi degli ostaggi in Iran: in risposta alla situazione degli ostaggi a Teheran, il presidente statunitense Jimmy Carter ordina il blocco di tutte le importazioni di petrolio dall’Iran agli USA.

1980 – La sonda spaziale Voyager I della NASA compie il suo passaggio più ravvicinato a Saturno.

1982 – In Unione Sovietica, Jurij Vladimirovič Andropov viene scelto per diventare Segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, succedendo a Leonid Brežnev.

1989 – Achille Occhetto dà via alla Svolta della Bolognina che porterà allo scioglimento del Partito Comunista Italiano.

1990 – Il principe ereditario Akihito viene formalmente incoronato come imperatore del Giappone, diventando il 125º monarca giapponese.

1990 – Tim Berners-Lee pubblica una proposta formale per il World Wide Web.

1991 – Massacro di Dili, la polizia apre il fuoco su una folla di dimostranti di colore in Timor Est.

1994 – Manifestazione di Roma: un milione e mezzo circa di persone manifestano contro il primo governo Berlusconi.

1996 – Processo ENI-SAI: Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione.

1997 – Ramzi Yusuf viene trovato colpevole di aver progettato l’Attentato al World Trade Center del 1993.

1998 – La Daimler-Benz completa la fusione con la Chrysler che dà vita alla DaimlerChrysler.

2001 – Guerra in Afghanistan: le forze dei Talebani lasciano Kabul, la capitale dell’Afghanistan, prima dell’arrivo delle truppe dell’Alleanza del nord.

2003 – In un attentato suicida a Nāṣiriyya in Iraq muoiono 23 persone, tra loro 19 sono italiani: 12 Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito Italiano e 2 civili.

2011 – Il presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

2012 – Alluvione della Maremma grossetana: 5 vittime e ingentissimi danni.

2014 – La sonda Rosetta, dopo 10 anni dal lancio atterra sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko.

2019 – Seconda Acqua Granda storica a Venezia dopo quella del 1966: +187 centimetri sul livello del medio mare.