Almanacco di oggi, 16 luglio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 16 luglio è il 197º giorno del calendario gregoriano (il 198º negli anni bisestili). Mancano 168 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 16 luglio: santo del giorno e giornate mondiali

Il 16 luglio si venera la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Si celebra il Word Snake Day, la Giornata Mondiale dedicata ai serpenti, il 16 luglio.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Coscioni, muore John John

Nati

Roald Engelbregt Gravning Amundsen è stato un esploratore norvegese delle regioni polari (16 luglio 1872);

Ginger Rogers, pseudonimo di Virginia Katherine McMath, è stata un’attrice, cantante e ballerina statunitense (16 luglio 1911);

Eugenio Gustavo Finardi è un cantautore e polistrumentista italiano (16 luglio 1952);

Miguel Indurain Larraya è un ex ciclista su strada spagnolo (16 luglio 1964);

Luca Coscioni è stato un politico italiano, figura attiva nel sociale e nella politica con il Partito Radicale, l’Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani, di cui fu presidente tra il 2001 ed il 2006 (16 luglio 1967);

John William Ferrell è un attore, comico e produttore cinematografico statunitense (16 luglio 1967).

Scomparsi oggi

1647 – Tommaso Aniello d’Amalfi, meglio conosciuto come Masaniello, è stato un capopopolo napoletano, protagonista della vasta rivolta che vide, dal 7 al 16 luglio 1647, la popolazione napoletana insorgere contro la pressione fiscale imposta dal governo vicereale spagnolo.

1985 – Heinrich Theodor Böll è stato uno scrittore tedesco.

1989 – Herbert von Karajan, all’anagrafe Heribert Ritter von Karajan, è stato un direttore d’orchestra austriaco.

1999 – John Fitzgerald Kennedy Jr. chiamato anche John John è stato un avvocato e giornalista statunitense.

2017 – George Andrew Romero è stato un regista, sceneggiatore, montatore, attore, scrittore, direttore della fotografia e fumettista statunitense naturalizzato canadese.

Accadde oggi, 16 luglio

622- Il profeta Maometto effetta l’Egira, dando così inizio al calendario islamico.

1054 – Grande Scisma fra la Chiesa romana occidentale e la Chiesa romana orientale.

1228 – Papa Gregorio IX canonizza Francesco d’Assisi.

1661 – La banca centrale svedese Stockholm Banco emette le prime banconote.

1782 – Prima esecuzione dell’opera di Mozart Il ratto dal serraglio.

1790 – La firma della Residence Bill stabilisce un luogo lungo il fiume Potomac come Distretto di Columbia sede del governo federale degli Stati Uniti d’America, dove sorgerà poi la città di Washington.

1846 – Papa Pio IX, un mese dopo la sua elezione, concede l’amnistia per i reati politici, atto che gli procura le simpatie di tutti i liberali italiani e dà nuovo impulso al movimento unitario della penisola.

1862 – David G. Farragut diventa il primo contrammiraglio della Marina Militare Statunitense.

1880 – La dottoressa Emily Stowe diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada.

1914 – Olocausto ellenico: secondo il console dell’Impero tedesco Kuchhoff, «l’intera popolazione greca di Sinope e della regione costiera di Kastanome è stata esiliata»; esilio e sterminio coincideranno, perché coloro che scamperanno all’uccisione moriranno di fame e malattie.

1922 – Il Vado vince la prima Coppa Italia di calcio.

1931 – L’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié firma la prima costituzione dell’Etiopia.

1942 – Olocausto: su ordine del governo della Francia di Vichy, guidato da Pierre Laval, agenti della polizia francese rastrellano dai 13000 ai 20000 ebrei e li imprigionano nel Velodromo d’inverno.

1943 – Sbarco in Sicilia: la portaerei HMS Indomitable viene silurata, gravemente danneggiata e costretta a riparare a Malta da un S.M.79 pilotato dal capitano Carlo Capelli e dal tenente Ennio Caselli; la stessa notte, l’incrociatore HMS Cleopatra viene danneggiato gravemente da un siluro lanciato dal sommergibile Alagi.

1943 – Sbarco in Sicilia: dopo una settimana di aspri combattimenti tra le forze italiane e quelle statunitensi, cade la città di Agrigento.

1944 – La squadra di calcio dei Vigili del Fuoco della Spezia, all’Arena di Milano, batte per 2-1 il Grande Torino, aggiudicandosi lo Scudetto di Guerra dell’Alta Italia.

1945 – Progetto Manhattan. Gli Stati Uniti d’America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica.

1950 – A Rio de Janeiro l’Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1, nella gara decisiva del girone finale, il Brasile padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il “Maracanazo”

1950 – Massacro di Tunam, durante la guerra di Corea trenta soldati statunitensi prigionieri di guerra vengono trucidati dall’Esercito popolare di Corea.

1951 – Viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger.

1957 – Il maggiore dei Marines John Glenn fa volare un jet supersonico F8U dalla California a New York in 3 ore, 23 minuti e 8 secondi.

1965 – Viene inaugurato il Traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia.

1969 – Programma Apollo: parte l’Apollo 11, che porterà l’uomo sulla Luna.

1973 – Scandalo Watergate: l’ex-aiutante della Casa Bianca Alexander P. Butterfield informa il comitato del Senato statunitense, che investiga sullo scandalo, che il presidente Richard Nixon ha registrato in segreto conversazioni potenzialmente incriminanti.

1973 – Yōichi Kotabe, Hayao Miyazaki, Junzō Nakajima e Isao Takahata iniziano il loro location hunting (studio del luogo e ricerca di scenografie) visitando Francoforte sul Meno, Zurigo e Maienfeld in preparazione della serie animata televisiva Heidi.

1990 – Nelle Filippine un terremoto del grado 7,7 della scala Richter uccide più di 1600 persone.

1994 – I frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 colpiscono Giove.

1999 – Al largo della costa di Martha’s Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr. precipita in mare: assieme a Kennedy viaggiavano la moglie Carolyn e la sorella di lei Lauren, tutti e tre periscono nell’incidente.