Almanacco di oggi, 2 novembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 2 novembre è il 306º giorno del calendario gregoriano (il 307º negli anni bisestili). Mancano 59 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 2 novembre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 2 novembre si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, è il Giorno dei morti.

Inoltre è la Giornata mondiale per mettere fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Proietti, muore Pasolini

Nati

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d’Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta e regina dei Francesi, dal 1º ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI (2 novembre 1755);

Il conte Josef Radetzky di Radetz, il cui nome completo è Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz in tedesco, e Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče in ceco, è stato un feldmaresciallo austriaco (2 novembre 1766);

George Boole è stato un matematico e logico britannico, considerato il fondatore della logica matematica. La sua opera influenzò anche settori della filosofia e diede vita alla scuola degli algebristi della logica (2 novembre 1815);

Warren Gamaliel Harding è stato un politico statunitense, 29º Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1921 al 1923, anno della sua morte (2 novembre 1865);

Arnoldo Mondadori è stato un editore italiano fondatore della omonima casa editrice (2 novembre 1889);

Luchino Visconti di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, noto semplicemente come Luchino Visconti, è stato un regista, sceneggiatore e partigiano italiano (2 novembre 1906);

Burt Lancaster, pseudonimo di Burton Stephen Lancaster, è stato un attore, regista, produttore cinematografico e circense statunitense (2 novembre 1913);

Luigi Proietti, detto Gigi, è stato un attore, comico, doppiatore, cantante, regista, direttore artistico, conduttore televisivo e trasformista italiano (2 novembre 1940);

Giuseppe Sinopoli è stato un direttore d’orchestra, compositore e saggista italiano (2 novembre 1946);

Éva Henger è un’attrice, modella, personaggio televisivo ed ex attrice pornografica ungherese naturalizzata italiana (2 novembre 1972);

Barbara Chiappini è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana (2 novembre 1974).

Scomparsi oggi

1950 – George Bernard Shaw è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese.

1961 – Luigi Amato è stato un pittore italiano.

1975 – Pier Paolo Pasolini è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano; considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento.

1990 – Gianni Amico è stato uno sceneggiatore, regista, critico cinematografico e animatore culturale italiano.

Accade oggi, 2 novembre

676 – Dono diventa Papa.

743 – L’imperatore Costantino V Copronimo si rimpossessa del trono di Costantinopoli accecando e imprigionando l’usurpatore Artavasde.

1772 – Guerra d’indipendenza americana: Samuel Adams e Joseph Warren formano il primo Comitato di corrispondenza.

1783 – A Rocky Hill (New Jersey), il generale statunitense George Washington pronuncia il suo Discorso di addio all’esercito.

1795 – Nasce James K. Polk , futuro 11esimo presidente degli Stati Uniti D’America.

1861 – Guerra di secessione americana: il generale unionista John C. Fremont viene sollevato dal comando e sostituito da David Hunter.

1865 . Nasce Warren G. Harding, futuro 29esimo presidente degli Stati Uniti D’America..

1889 – Nord e Sud Dakota vengono ammessi come 39º e 40º Stato degli USA.

1900 – Ribellione dei Boxer: 330 italiani comandati dal colonnello Vincenzo Garioni occupano la cittadina di Cunansien, anticipando sul tempo i francesi.

1917 – Sionismo: la dichiarazione Balfour proclama il supporto britannico all’insediamento ebraico in Palestina.

1930 – Hailé Selassié viene incoronato imperatore d’Etiopia.

1936 – Viene fondata la Canadian Broadcasting Corporation.

1936 – La BBC comincia le regolari trasmissioni televisive con un segnale da almeno 200 linee (poi convertite a 475 alcuni anni dopo).

1938 – Con il Primo arbitrato di Vienna l’Italia fascista e la Germania nazista obbligano la Cecoslovacchia a cedere vaste porzioni della Slovacchia meridionale e della Rutenia all’Ungheria.

1947 – In California, il progettista Howard Hughes compie il volo inaugurale dello Spruce Goose, il più grande aeroplano ad ala fissa mai costruito (il volo durò solo otto minuti).

1948 – Harry S. Truman sconfigge Thomas E. Dewey nelle elezioni presidenziali statunitensi.

1960 – La Penguin Books viene trovata non colpevole di oscenità nel caso de L’amante di Lady Chatterley.

1963 – Il presidente sudvietnamita Ngô Đình Diệm viene assassinato a seguito di un colpo di Stato militare.

1966 – Il Cuban Adjustment Act entra in vigore, dando a 123.000 cubani l’opportunità di fare richiesta di residenza permanente negli Stati Uniti.

1967 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson tiene una riunione segreta con un gruppo dei più prestigiosi leader nazionali (“gli Uomini Saggi”) e chiede loro di suggerire modi per unire il popolo americano in appoggio allo sforzo bellico. Questi concludono che l’opinione pubblica necessita di ricevere rapporti più ottimistici sui progressi della guerra.

1975 – Viene ucciso all’Idroscalo di Ostia Pier Paolo Pasolini.

1976 – Jimmy Carter sconfigge il presidente uscente Gerald Ford e diventa il primo candidato proveniente dagli Stati secessionisti a vincere le elezioni dai tempi della guerra di secessione americana.

1983 – Nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Ronald Reagan firma una legge che istituisce una festività federale, da tenersi ogni terzo lunedì di gennaio, per commemorare Martin Luther King Jr.: il Martin Luther King Day.

1984 – Velma Barfield diventa la prima donna giustiziata negli Stati Uniti dal 1962.

2000 – Il primo equipaggio giunge sulla Stazione Spaziale Internazionale.

2000 – Fa la sua prima apparizione John Titor.

2001 – Monsters & Co. debutta nelle sale con la miglior vendita di biglietti di sempre per un film animato (sesto in classifica indipendentemente dal genere).

2004 – Viene ucciso il regista olandese Theo van Gogh, nipote del celebre pittore: aveva girato un film sulla violenza sulle donne nel mondo islamico per il quale aveva ricevuto critiche da esponenti musulmani dei Paesi Bassi e minacce di morte; per l’omicidio verrà poi arrestato un uomo di origine marocchina.

2012 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Ralph Spaccatutto, 52º Classico Disney.