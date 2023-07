Almanacco di oggi, 24 luglio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 24 luglio è il 205º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 24 luglio è il 205º giorno del calendario gregoriano (il 206º negli anni bisestili). Mancano 160 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 24 luglio: santo del giorno

Il 24 luglio si venera Santa Cristina di Bolsena, martire

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce De Rossi, muore Van Buren

Nati

Vittorio Emanuele I di Savoia fu re di Sardegna, duca di Savoia, e sovrano dello Stato sabaudo dal 1802 al 1821 (24 luglio 1759);

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Aguirre, Ponte-Andrade y Blanco, noto semplicemente come Simón Bolívar, è stato un generale, patriota e rivoluzionario venezuelano (24 luglio 1783);

Alexandre Dumas, spesso chiamato Alexandre Dumas padre per distinguerlo dal figlio omonimo, è stato uno scrittore e drammaturgo francese (24 luglio 1802);

Henrik Pontoppidan è stato uno scrittore danese (24 luglio 1857);

Amelia Mary Earhart è stata un’aviatrice statunitense (24 luglio 1897);

Vitaliano Brancati è stato uno scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano (24 luglio 1907);

Giuseppe Di Stefano è stato un tenore italiano, uno dei cantanti lirici più popolari e amati del dopoguerra (24 luglio 1921);

Gianni Clerici, all’anagrafe Giovanni Clerici, è stato un tennista, giornalista, scrittore, drammaturgo e poeta italiano (24 luglio 1930);

Ermanno Olmi è stato un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e scrittore italiano (24 luglio 1931);

Gus Green Van Sant Jr. è un regista, sceneggiatore, montatore, pittore, fotografo e musicista statunitense (24 luglio 1952);

Vincenzo Salemme è un attore, drammaturgo, comico, regista e sceneggiatore italiano (24 luglio 1957);

Banana Yoshimoto, pseudonimo di Mahoko Yoshimoto è una scrittrice giapponese (24 luglio 1964);

Jennifer Lynn Lopez-Affleck, conosciuta semplicemente come Jennifer Lopez o con il soprannome di J.Lo, è una cantautrice, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense (24 luglio 1969);

Daniele De Rossi è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista (24 luglio 1983).

Scomparsi oggi

1862 – Martin Van Buren è stato un politico statunitense.

1980 – Peter Sellers, pseudonimo di Richard Henry Sellers, è stato un attore, sceneggiatore, regista, comico e cantante britannico.

1991 – Isaac Bashevis Singer, spesso indicato semplicemente come Isaac B. Singer, è stato uno scrittore e traduttore polacco naturalizzato statunitense, autore in lingua yiddish, fu insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1978.

Accadde oggi, 24 luglio

1132 – Battaglia di Nocera: una vasta coalizione sconfigge Ruggero II.

1567 – Maria Stuarda, regina di Scozia, viene deposta.

1654 – Terremoto di Sora: gravi danni e centinaia di vittime tra Regno di Napoli e Stato della Chiesa.

1701 – Fondazione di Detroit (Michigan).

1814 – Guerra del 1812: il generale Phineas Riall avanza verso il Niagara per fermare gli invasori americani di Jacob Brown.

1847 – Dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri Mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City.

1864 – Guerra di secessione americana: battaglia di Kernstown – Il generale confederato Jubal Early sconfigge le truppe unioniste del generale George Crook nel tentativo di tenerle fuori dalla Shenandoah Valley.

1866 – Il Tennessee diventa il primo Stato confederato ad essere riammesso nell’Unione, dopo la fine della guerra di secessione americana.

1907 – Papa Pio X santifica San Romedio.

1908 – Londra: Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d’oro.

1911 – Hiram Bingham riscopre Machu Picchu “la città perduta degli Inca”.

1923 – Il Trattato di Losanna definisce i confini della moderna Turchia, viene firmato in Svizzera da Grecia, Bulgaria e altre nazioni che combatterono la prima guerra mondiale.

1923 – Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L’evento segna l’inizio del sodalizio pressoché ininterrotto tra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano.

1927 – Il memoriale di guerra di Menin viene inaugurato ad Ypres.

1929 – Il Patto Kellogg-Briand, che rinuncia alla guerra come strumento di politica estera, entra in vigore (venne inizialmente firmato a Parigi il 27 agosto 1928 dalle principali potenze mondiali).

1940 – Seconda guerra mondiale: S.M.82 della Regia Aeronautica bombardano le installazioni petrolifere di Haifa, nella Palestina Britannica.

1943 – Seconda guerra mondiale: inizia l’Operazione Gomorrah: aeroplani canadesi e britannici bombardano Amburgo di notte, quelli statunitensi di giorno. Alla fine dell’operazione, in novembre, 9.000 tonnellate di esplosivi avranno ucciso più di 30.000 persone e distrutto 280.000 edifici.

1943 – Seduta segreta del Gran consiglio del fascismo in cui viene discusso l’Ordine del giorno Grandi che porta alle dimissioni di Benito Mussolini

1949 – Fausto Coppi vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare l’accoppiata Giro-Tour nello stesso anno.

1956 – USA: si interrompe il sodalizio artistico tra Dean Martin e Jerry Lewis, durato 10 anni.

1959 – All’apertura dell’Esibizione nazionale americana a Mosca, il vicepresidente statunitense Richard Nixon e Nikita Chruščëv discutono amabilmente di cucina.

1965 – Guerra del Vietnam: quattro F-4C Phantom di scorta a una missione di bombardamento su Kang Chi vengono fatti bersaglio da parte di missili antiaerei, nel primo attacco di questo tipo contro aerei americani, nel corso di questa guerra. Uno viene abbattuto e gli altri tre danneggiati.

1967 – Durante una visita ufficiale di Stato in Canada, il presidente francese Charles de Gaulle dichiara a una folla di oltre 100.000 persone a Montréal, Vive le Québec libre! La frase, ampiamente interpretata come un appoggio implicito all’indipendenza del Québec, provoca il risentimento del governo canadese e di tutti i canadesi anglofoni.

1969 – Programma Apollo: l’Apollo 11 ammara tranquillamente nell’oceano Pacifico.

1974 – Scandalo Watergate: la Corte suprema degli Stati Uniti sentenzia all’unanimità che il presidente Richard Nixon non ha l’autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso.

1977 – In Italia, con l’emanazione del decreto del presidente della Repubblica 24/07/1977 n. 616, viene attuato per la prima volta un primo forte decentramento amministrativo con il passaggio di molti poteri e funzioni dallo Stato agli enti locali (Regioni e Comuni).

1985 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Taron e la pentola magica, 25º Classico Disney; è il primo film animato Disney a fare uso di CGI, usato solo per animare una sfera di luce volante

1991 – Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee, viene arrestato per omicidio, necrofilia e cannibalismo.

2002 – Alfred Moisiu diventa presidente dell’Albania.

2010 – A Duisburg durante la LoveParade muoiono 21 persone. In seguito al disastro gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell’ultima edizione.

2019 – Boris Johnson diventa primo ministro del Regno Unito.