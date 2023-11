Almanacco di oggi, 27 novembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 27 novembre è il 331º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 27 novembre è il 331º giorno del calendario gregoriano (il 332º negli anni bisestili). Mancano 34 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 27 novembre: santo del giorno

La Chiesa celebra, tra gli altri, il martire San Giacomo l’Interciso e San Virgilio di Salisburgo (Vescovo).

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Roberto Mancini, muore Bach

Nati

Anders Celsius è stato un fisico e astronomo svedese (27 novembre 1701);

Alexander Dubček è stato un politico cecoslovacco (27 novembre 1921);

Bruce Lee è stato un attore, artista marziale, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico hongkonghese con cittadinanza statunitense (27 novembre 1940);

James Marshall “Jimi” Hendrix (nato Johnny Allen Hendrix) è stato un chitarrista e cantautore statunitense (27 novembre 1942);

Kathryn Ann Bigelow è una regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense (27 novembre 1951);

Evelina Maria Augusta Christillin è una dirigente d’azienda, dirigente pubblica e dirigente sportiva italiana (27 novembre 1955);

Julija Volodymyrivna Tymošenko (nata Hrihjan) è una politica e imprenditrice ucraina (27 novembre 1960);

Roberto Mancini è un allenatore di calcio, ex calciatore italiano, e commissario tecnico della nazionale italiana (27 novembre 1964);

Rachida Dati è una politica francese (27 novembre 1965).

Scomparsi oggi

8 a.C. – Quinto Orazio Flacco, conosciuto come Orazio, è stato un poeta romano.

1852 – Augusta Ada Byron, contessa di Lovelace e nota come Ada Lovelace, è stata una nobildonna e matematica britannica che ha contribuito alla macchina analitica ideata da Charles Babbage.

1895 – Alexandre Dumas, spesso chiamato Alexandre Dumas figlio per distinguerlo dal padre omonimo, è stato uno scrittore e drammaturgo francese.

1936 – Edward Bach è stato un medico, scrittore e filosofo britannico, ricordato per i suoi rimedi terapeutici pseudoscientifici che prendono il nome di Fiori di Bach.

1978 – Harvey Bernard Milk è stato un politico statunitense, militante del movimento di liberazione omosessuale. Venne ucciso all’interno del Municipio insieme al sindaco di San Francisco, George Moscone nel 1978 dall’ex consigliere comunale Dan White.

2011 – Henry Kenneth Alfred Russell è stato un regista e sceneggiatore britannico.

Accade oggi, 27 novembre

399 – Elezione di Papa Anastasio I.

1095 – Papa Urbano II convoca la Prima crociata durante il celebre appello al Concilio di Clermont.

1703 – Il primo Faro di Eddystone viene distrutto da una tempesta.

1798 – Si combatte la battaglia di Terni, tra l’esercito della Prima Repubblica francese e quello del Regno di Napoli.

1830 – Apparizione mariana in rue du Bac e rivelazione della Medaglia miracolosa.

1839 – A Boston (Massachusetts), viene fondata la American Statistical Association.

1863 – Guerra di secessione americana: il comandante della cavalleria confederata John Hunt Morgan, e diversi dei suoi uomini, evadono dalla prigione di Stato dell’Ohio e tornano sani e salvi al Sud.

1868 – Guerre indiane: battaglia del Washita – George Armstrong Custer, tenente colonnello dell’esercito statunitense, guida un attacco contro un gruppo di pacifici Cheyenne che vivono nelle riserve.

1895 – Alfred Nobel sottoscrive il proprio testamento, con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premi Nobel.

1912 – La Spagna dichiara un protettorato sulle coste settentrionali del Marocco.

1922 – Howard Carter e Lord Carnarvon diventano le prime persone dell’era moderna ad entrare nella tomba del faraone egiziano Tutankhamon.

1940 – In Romania, le Guardie di Ferro del generale Ion Antonescu arrestano e giustiziano oltre 60 degli aiutanti del re in esilio Carlo II di Romania, compresi ex ministri e il noto storico Nicolae Iorga.

1941 – Con la resa di Gondar, l’Italia perde l’Africa Orientale.

1944 – Si conclude la battaglia di Peleliu.

1957 – Guerra fredda: il primo ministro indiano Jawaharlal Nehru si appella a Stati Uniti ed Unione Sovietica per cessare i test nucleari e iniziare il disarmo nucleare, dichiarando che una tale azione “salverebbe l’umanità dal disastro finale”.

1965 – Guerra del Vietnam: il Pentagono dice al presidente statunitense Lyndon B. Johnson che, per far sì che le operazioni pianificate abbiano successo, il numero di soldati americani in Vietnam deve essere incrementato da 120.000 a 400.000.

1971 – La sonda russa Mars 2 raggiunge Marte, ma non ottiene alcun dato utile.

1973 – Il Senato degli Stati Uniti vota 92 a 3 per la conferma di Gerald Ford come vicepresidente degli Stati Uniti (il 6 dicembre, la Camera lo confermerà con 387 voti a 35).

1978 – A San Francisco, il sindaco George Moscone e il supervisore cittadino Harvey Milk vengono assassinati dall’ex supervisore Dan White.

1978 – Si costituisce come partito politico il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), sotto la guida di Abdullah Öcalan.

1982 – A San Benedetto del Tronto il treno Milano-Taranto (nominato Freccia del Levante) entrando in stazione si immette su un binario nel quale sono in corso dei lavori e deraglia piombando sul viale del corso cittadino: muoiono due persone, i feriti sono 32.

1990 – Il Partito Conservatore britannico sceglie John Major come successore di Margaret Thatcher a primo ministro del Regno Unito.

1990 – Unione europea: l’Italia firma gli Accordi di Schengen.

1991 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotta la Risoluzione ONU 721, che porta alla creazione di operazioni di peacekeeping in Jugoslavia.

1998 – La console Sega Dreamcast viene rilasciata in Giappone.

2002 – Nazioni Unite: Hans Blix diventa responsabile degli ispettori inviati in Iraq nell’ambito della Risoluzione ONU 1441, riguardante le armi di distruzione di massa detenute da quel paese, mentre Muhammad al-Barade’i diventa capo degli ispettori ONU e della IAEA nell’ambito della stessa Risoluzione ONU 1441 per il disarmo delle armi di distruzione di massa.

2002 – Primi casi noti di SARS (Severe acute respiratory syndrome).

2002 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Il pianeta del tesoro, 43º Classico Disney.

2005 – Il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record secondo solo ai 12 metri e 41 centimetri del 1986.

2008 – Attacchi terroristici in India, fra le cui vittime si contano un italiano morto e altri 7 in ostaggio.