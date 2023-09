Almanacco di oggi, 3 settembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 3 settembre è il 246º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 3 settembre è il 246º giorno del calendario gregoriano (il 247º negli anni bisestili). Mancano 119 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 3 settembre: santo del giorno

La Chiesa venera San Gregorio Magno, Papa e dottore della Chiesa.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Natalia Estrada, muore Ferruccio Amendola

Nati

Ferdinand Porsche è stato un ingegnere e imprenditore austriaco naturalizzato tedesco, noto per aver fondato la casa automobilistica Porsche e aver creato, su richiesta di Adolf Hitler, il celebre modello Volkswagen, conosciuto in seguito come Maggiolino, da cui nascerà la casa automobilistica tedesca Volkswagen (3 settembre 1875);

Giuseppe Bottai è stato un politico, militare e giornalista italiano (3 settembre 1895);

Mario Draghi è un economista, dirigente pubblico, banchiere e politico italiano, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022 (3 settembre 1947);

Brunello Cucinelli è uno stilista e imprenditore italiano, fondatore dell’omonima azienda (3 settembre 1953);

Marco Corrado Giuseppe Baldini è un conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano (3 settembre 1959);

Giovanni Cuperlo, detto Gianni, è un politico italiano, attualmente è membro del Partito Democratico e della sua Direzione Nazionale (3 settembre 1961);

Charlie Sheen, nome d’arte di Carlos Irwin Estévez, è un attore statunitense (3 settembre 1965);

Natalia Estrada è un’attrice, ballerina e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana (3 settembre 1972).

Scomparsi oggi

1658 – Oliver Cromwell, anche noto in italiano come Oliviero Cromwell, è stato un militare e politico inglese.

1877 – Marie Joseph Louis Adolphe Thiers è stato un politico, storico e avvocato francese, primo presidente della Terza Repubblica francese.

1962 – Edward Estlin Cummings, più noto come e.e. cummings, è stato un poeta, pittore, illustratore, drammaturgo, scrittore e saggista statunitense.

1982 – Carlo Alberto dalla Chiesa è stato un generale e prefetto italiano.

1989 – Gaetano Scirea è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore.

1991 – Frank Russell Capra, nato Francesco Rosario Capra, è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano naturalizzato statunitense.

2001 – Ferruccio Amendola è stato un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano.

2007 – James Stephen Fossett, detto Steve, è stato un aviatore, navigatore e avventuriero statunitense.

Accadde oggi, 3 settembre

401 a.C. – Viene combattuta la battaglia di Cunassa tra l’esercito di Ciro il Giovane e quello del re persiano Artaserse II.

36 a.C. – Nella battaglia di Naulochus, Agrippa, ammiraglio di Ottaviano, sconfigge Sesto Pompeo, figlio di Pompeo, mettendo fine all’opposizione pompeiana al Secondo triumvirato.

301 – Tradizionale data di nascita della comunità del Monte Titano, poi Repubblica di San Marino.

568 – Alboino re dei Longobardi conquista Milano dando origine al Regno dei Longobardi in Italia.

590 – Elezione di Papa Gregorio I.

1189 – Riccardo I d’Inghilterra viene incoronato a Westminster.

1260 – I Mongoli vengono sconfitti dai Mamelucchi nella battaglia di Ayn Jalut.

1458 – Canale d’Agordo si distacca dall’arcididiaconale di Agordo diventando Pieve di Canale.

1651 – Guerra civile inglese: battaglia di Worcester – Carlo II d’Inghilterra viene sconfitto nell’ultima grande battaglia della guerra.

1658 – In seguito alla morte di Oliver Cromwell, il figlio Richard eredità la leadership della Gran Bretagna.

1777 – La bandiera statunitense sventola in battaglia per la prima volta a Cooch’s Bridge nel Maryland.

1783 – Guerra d’indipendenza americana: il Trattato di Parigi, firmato da Stati Uniti e Regno Unito, pone fine alla guerra.

1791 – Approvazione da parte dell’Assemblea nazionale costituente francese della costituzione che sancisce la nascita della monarchia costituzionale.

1826 – La USS Vincennes comandata da William Finch, salpa da New York e diviene la prima nave da guerra statunitense a circumnavigare il globo.

1855 – Guerre indiane: nel Nebraska, 700 soldati guidati dal generale William Harney vendicano il Massacro di Grattan, attaccando un villaggio Sioux e uccidendo 100 uomini, donne e bambini.

1860 – Inizia la prima conferenza mondiale di chimica, il Congresso di Karlsruhe.

1861 – Guerra di secessione americana: il generale confederato Leonidas Polk invade il neutrale Kentucky, spingendo le autorità dello Stato a chiedere assistenza all’Unione.

1892 – Il Nottingham Forest disputa la sua prima partita di calcio. Finisce 2-2 contro l’Everton.

1911 – Parma: Dorando Pietri corre e vince la sua gara d’addio.

1911 – Viene inaugurata la linea ferroviaria Iseo-Rovato, derivazione della Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e primo nucleo della Ferrovia Cremona-Iseo.

1914 – Il cardinale Giacomo della Chiesa diventa Papa con il nome di Benedetto XV.

1929 – Il Dow Jones raggiunge il valore massimo del tempo (381,17), seguito a breve dal crollo della borsa del 1929.

1934 – A Torino si chiudono i 1° Campionati europei di atletica leggera

1935 – Sir Malcolm Campbell raggiunge 304,331 miglia orarie sul Bonneville Speedway nello Utah, diventando la prima persona a guidare un’automobile sopra le 300 miglia orarie.

1939 – Seconda guerra mondiale: Francia, Australia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania; Domenica di sangue di Bydgoszcz.

1941 – Seconda guerra mondiale: nel Campo di concentramento di Auschwitz i nazisti usano per la prima volta il gas tossico Zyklon B per sterminare i prigionieri.

1943 – Seconda guerra mondiale: l’Italia continentale viene invasa dalle truppe alleate, per la prima volta nel corso della guerra. Il generale Giuseppe Castellano plenipotenziario del governo guidato dal Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio firma a Cassibile l’armistizio corto; verrà reso noto l’8 settembre con il famoso proclama alla radio.

1950 – Nino Farina su un’Alfa Romeo 159 (F1) vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d’Italia a Monza.

1954 – L’Esercito Popolare di Liberazione inizia il bombardamento dell’isola di Quemoy e delle isole Matsu, controllate dalla Repubblica Cinese.

1965 – Vaticano: Papa Paolo VI pubblica l’enciclica “Mysterium Fidei”, sulla dottrina e il culto dell’eucaristia.

1967 – Dagen H (“Giorno H”) in Svezia: il traffico passa dalla guida a sinistra a quella a destra.

1967 – Nguyễn Văn Thiệu viene eletto presidente del Vietnam del Sud.

1971 – Il Qatar riottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1976 – Programma Viking: la sonda Viking 2 atterra a Utopia Planitia, su Marte e scatta le prime foto ravvicinate a colori della superficie del pianeta.

1978 – Santa Messa di inizio pontificato di Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani): è la prima volta che un Papa sceglie di non essere incoronato.

1982 – Muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

1992 – Nei cieli della Bosnia ed Erzegovina viene abbattuto un Alenia G-222 dell’Aeronautica Militare italiana, muoiono i 4 membri dell’equipaggio.

2004 – La Strage di Beslan si conclude con la morte di circa 344 persone, principalmente bambini.2010 – Disastro aereo del Volo UPS Airlines 6.