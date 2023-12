Almanacco di oggi, 5 dicembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano (il 340º negli anni bisestili). Mancano 26 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 5 dicembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra San Saba Archimandrita, abate.

Il 5 dicembre ricorre la giornata internazionale del volontariato. È anche la giornata mondiale del suolo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Walt Disney, muore Mandela

Nati

Giulio II, nato Giuliano della Rovere, è stato il 216º papa della Chiesa cattolica dal 1503 alla sua morte (5 dicembre 1443);

Martin Van Buren è stato un politico statunitense (5 dicembre 1782);

Cesare Ambrogio Cantù è stato uno storico, letterato, politico, archivista e scrittore italiano (5 dicembre 1804);

George Armstrong Custer è stato un militare statunitense (5 dicembre 1839);

Armando Diaz è stato un generale italiano, capo di stato maggiore del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale (5 dicembre 1861);

Fritz Lang, all’anagrafe Friedrich Christian Anton Lang, è stato un regista, sceneggiatore e scrittore austriaco naturalizzato statunitense (5 dicembre 1890);

Walter Elias “Walt” Disney è stato un animatore, imprenditore, produttore cinematografico, regista e doppiatore statunitense (5 dicembre 1901);

Werner Karl Heisenberg è stato un fisico tedesco (5 dicembre 1901);

Little Richard, pseudonimo di Richard Wayne Penniman, è stato un cantautore, pianista e attore statunitense (5 dicembre 1932);

James Lee Burke è uno scrittore statunitense (5 dicembre 1936);

Umberto Vattani è un diplomatico italiano, l’unico nella storia della Repubblica Italiana ad aver rivestito per due volte la carica di Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri (5 dicembre 1938);

Josep Maria Carreras i Coll, noto semplicemente come José Carreras, è un tenore spagnolo, molto apprezzato per i ruoli ricoperti specialmente nel repertorio del melodramma donizettiano, verdiano e pucciniano (5 dicembre 1946);

Maurizio Crozza è un comico, imitatore e conduttore televisivo italiano (5 dicembre 1959);

Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva italiana (5 dicembre 1961);

Stefano Bollani è un compositore, pianista e cantante italiano, attivo anche come scrittore, attore teatrale, umorista e showman (5 dicembre 1972);

Sergiofeld Sylvestre noto principalmente come Sergio Sylvestre o Big Boy, è un cantante statunitense, diventato noto in Italia per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (5 dicembre 1990);

Aurora Ramazzotti è un personaggio televisivo e una conduttrice italiana (5 dicembre 1996).

Scomparsi oggi

1791 – Wolfgang Amadeus Mozart è stato un compositore austriaco.

1926 – Claude-Oscar Monet è stato un pittore francese, considerato uno dei fondatori dell’impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico del movimento.

1974 – Pietro Germi è stato un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico e televisivo italiano.

2008 – George Brecht è stato un artista, scrittore e compositore statunitense.

2013 – Nelson Rolihlahla Mandela è stato un politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999.

Accade oggi, 5 dicembre

1456 – L’immane terremoto dell’Italia centro-meridionale (di magnitudo 7,1 circa) sconvolge nel cuore della notte la Campania e le regioni circostanti, con epicentro nella zona dell’Irpinia-Sannio. Migliaia le vittime (oltre 30 000); si tratta in assoluto di uno dei terremoti più volenti tra quelli che hanno colpito l’Italia nel II millennio.

1484 – Papa Innocenzo VIII scrive la bolla pontificia “Summis desiderantes affectibus” contro l’attività di maghi e streghe in Germania che porterà all’Inquisizione.

1492 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana).

1560 – Francesco II di Francia muore e gli succede Carlo IX di Francia.

1746 – A Genova il Balilla dà l’avvio alla rivolta popolare che cinque giorni più tardi porterà alla cacciata degli austriaci di Botta-Adorno.

1766 – A Londra, James Christie esegue la sua prima vendita (in seguito fonderà Christie’s, la più vecchia casa d’aste del mondo).

1848 – Corsa all’oro californiana: in un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti il presidente James Knox Polk conferma che grandi quantità d’oro sono state scoperte in California.

1929 – Nasce la Repubblica Socialista Sovietica Tagika.

1931 – Per ordine di Lazar’ Moiseevič Kaganovič viene distrutta la Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca.

1932 – Il fisico tedesco Albert Einstein ottiene un visto per gli Stati Uniti.

1933 – Fine del proibizionismo: lo Utah diventa il 36º Stato a ratificare il XII emendamento, facendo raggiungere la quota dei 3/4 necessaria a farlo entrare in vigore.

1934 – Incidente di Ual Ual in Etiopia tra truppe etiopi e le truppe italiane del presidio.

1936 – L’Unione Sovietica adotta una nuova costituzione.

1936 – La Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica formata dall’Armenia, dalla Georgia e dall’Azerbaigian entra a far parte dell’URSS.

1941 – Seconda guerra mondiale: nella battaglia di Mosca il generale Georgij Konstantinovič Žukov lancia un contrattacco sovietico contro le armate tedesche, con una delle più grandi offensive lanciate contro il Gruppo di armate Centro.

1941 – Seconda guerra mondiale: il Regno Unito dichiara guerra a Finlandia, Ungheria e Romania.

1943 – Seconda guerra mondiale: l’U.S. Army Air Force inizia ad attaccare le basi delle armi segrete tedesche nell’Operazione Crossbow.

1943 – Seconda guerra mondiale: a Casoli (CH) nasce la Brigata Maiella, valorosa formazione partigiana abruzzese, unica ad essere decorata con la medaglia d’oro.

1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe alleate occupano Ravenna.

1945 – Cinque aerei del Volo 19 in addestramento scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermude.

1952 – Il grande smog colpisce Londra.

1955 – I sindacati statunitensi American Federation of Labor e Congress of Industrial Organizations, decidono di fondersi e formare l’AFL-CIO.

1964 – Guerra del Vietnam: per il suo eroismo in battaglia mostrato un anno prima, il capitano Roger Donlon riceve la prima Medaglia d’Onore della guerra.

1970 – Dario Fo mette in scena per la prima volta Morte accidentale di un anarchico.

1974 – Viene trasmesso l’ultimo episodio del Monty Python’s Flying Circus dalla BBC.

1978 – L’Unione Sovietica firma il ‘trattato d’amicizia’ con il governo comunista dell’Afghanistan.

1994 – Con il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza l’Ucraina accetta di rinunciare alle armi nucleari in suo possesso, aderendo al Trattato di non proliferazione nucleare. In cambio, Russia, Stati Uniti e Regno Unito, Cina e Francia si impegnano a preservare la sicurezza, indipendenza ed integrità territoriale dell’Ucraina.

2017 – Morte dell’ex re di Romania Michele I, penultimo dei capi di Stato in carica durante la seconda guerra mondiale a morire.

2017 – Il Comitato Olimpico Internazionale vieta alla Russia di competere alle Olimpiadi invernali del 2018 per lo scandalo del doping alle Olimpiadi invernali del 2014.

2022 – Negli Stati Uniti, in un laboratorio in California, si è ottenuta la prima fusione nucleare della storia.