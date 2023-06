Almanacco di oggi, 5 giugno: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 5 giugno è il 154º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano (il 157º negli anni bisestili). Mancano 209 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 5 giugno: santo del giorno e giornate mondiali

Il 5 giugno la Chiesa Cattolica celebra San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania.

Il 5 giugno ricorre la Giornata mondiale dell’ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Viene celebrata ogni anno il 5 giugno a partire dal 1974 con lo slogan Only One Earth.

Compleanni famosi

Sono numerosi i personaggi famosi che festeggiano il compleanno il 5 giugno. Tra questi ricordiamo: Massimo Cacciari, filosofo, accademico e politico italiano; Ken Follett, scrittore gallese; Federico Garcia Lorca, poeta spagnolo (morto nel 1936); Michele Guardì, autore televisivo italiano; John Maynard, Keynes, economista inglese (morto nel 1946); Giorgia Rossi, giornalista sportiva e conduttrice televisiva italiana; Enrico Ruggeri, cantante italiano; Stefania Sandrelli, attrice italiana.

