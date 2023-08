Almanacco di oggi, 7 agosto: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 7 agosto è il 219º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 7 agosto è il 219º giorno del calendario gregoriano (il 220º negli anni bisestili). Mancano 146 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 7 agosto: santo del giorno

Il 7 agosto si venera San Gaetano Thiene, sacerdote.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Scotti, muore Hardy

Nati

Mata Hari, pseudonimo di Margaretha Geertruida Zelle, è stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la prima guerra mondiale (7 agosto 1876);

Nelson Goodman è stato un filosofo statunitense (7 agosto 1906);

Fernando Martellini, detto Nando, è stato un giornalista e cronista radiofonico e televisivo italiano; nella sua pluridecennale carriera ha seguito e commentato per la Rai 10 Campionati del mondo di calcio, 18 Giri d’Italia, 12 Tour de France e 3 Olimpiadi (7 agosto 1921);

Abebe Bikila è stato un maratoneta etiope, campione olimpico ai Giochi di Roma 1960 e Tokyo 1964 (7 agosto 1932);

Caetano Emanuel Viana Telles Veloso è un cantautore e chitarrista brasiliano (7 agosto 1942);

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, radiofonico, disc jockey ed ex politico italiano (7 agosto 1956);

Paul Bruce Dickinson è un cantautore britannico, noto soprattutto per la sua militanza nel gruppo musicale heavy metal Iron Maiden, dei quali è il frontman (7 agosto 1958);

Maurizio Landini è un sindacalista italiano, dal 24 gennaio 2019 segretario generale della CGIL (7 agosto 1961);

Alain Robert, nome d’arte di Robert Alain Philippe, è un arrampicatore francese (7 agosto 1962);

Antonio Manzini è un attore, sceneggiatore, regista e scrittore italiano (7 agosto 1964);

Gianluigi Paragone è un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, senatore della Repubblica nella XVIII legislatura Italiana, eletto alle elezioni politiche del 2018 con il Movimento 5 Stelle e poi espulso nel 2020 ma successivamente fonda Italexit e diventa il leader (7 agosto 1971);

Charlize Theron è un’attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense (7 agosto 1975);

Marco Melandri è un pilota motociclistico italiano (7 agosto 1982).

Scomparsi oggi

1957 – Oliver Norvell Hardy è stato un attore e comico statunitense.

1941 – Rabindranath Tagore, chiamato talvolta anche con il titolo di Gurudev, nome anglicizzato di Rabíndranáth Thákhur, è stato un poeta, drammaturgo, scrittore e filosofo bengalese.

2008 – Andrea Pininfarina è stato un imprenditore italiano.

Accadde oggi, 7 agosto

1420 – Inizia la costruzione della Cupola del Brunelleschi a Firenze.

1566 – In Svizzera si verifica il fenomeno celeste di Basilea,

1679 – Il brigantino Le Griffon, che venne commissionato da René Robert Cavelier, signore di La Salle, viene trainato alla foce del fiume Niagara, per diventare la prima nave a veleggiare nella parte settentrionale dei Grandi Laghi.

1782 – George Washington ordina la creazione del distintivo al merito militare per onorare i soldati feriti in battaglia. Verrà in seguito rinominato nel più poetico Purple Heart (cuore porpora).

1789 – Viene fondato il Dipartimento della guerra degli Stati Uniti d’America.

1794 – Inizia la Ribellione del Whiskey. Gli allevatori della Monongahela Valley in Pennsylvania si ribellano contro la tassa federale sui liquori e i distillati.

1814 – Con la bolla “Sollicitudo omnium ecclesiarum”, Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù.

1819 – Simón Bolívar trionfa contro gli spagnoli nella battaglia di Boyacá.

1884 – L’Africa Tedesca del Sud-Ovest viene ufficialmente dichiarata una colonia tedesca.

1927 – Inaugurazione del Peace Bridge, tra Fort Erie (Ontario) e Buffalo (New York).

1931 – Ad Arezzo si disputa la prima edizione della Giostra del Saracino dell’era moderna.

1944 – L’IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, l’Automatic Sequence Controlled Calculator (meglio noto come Harvard Mark I).

1947 – La zattera in legno di balsa Kon-Tiki di Thor Heyerdahl si schianta contro la barriera corallina a Raroia, nelle isole Tuamotu, dopo un viaggio di 7.000 km durato 101 giorni, attraverso l’oceano Pacifico, provando che le genti preistoriche potevano aver viaggiato dal Sud America.

1953 – L’Ohio viene ammesso negli Stati Uniti d’America con un provvedimento retroattivo a partire dal 1803.

1959 – Programma Explorer. Gli Stati Uniti d’America lanciano la sonda Explorer 6 dalla base missilistica di Cape Canaveral, in Florida.

1960 – La Costa d’Avorio ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1974 – Philippe Petit cammina su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York.

1976 – Programma Viking: la Viking 2 entra in orbita attorno a Marte.

1978 – Il presidente statunitense Jimmy Carter dichiara l’emergenza federale a Love Canal.

1981 – Il The Washington Star cessa l’attività dopo 128 anni di pubblicazione.

1998 – Attentati alle ambasciate statunitensi del 1998: gli attentati alle ambasciate statunitensi di Dar es Salaam (Tanzania), e Nairobi (Kenya), uccidono 224 persone e ne feriscono oltre 4.500.

2005 – Il ministro delle finanze israeliano, Benjamin Netanyahu, rassegna le dimissioni: gli succede il vice premier Ehud Olmert. L’atto è una protesta contro il piano di sgombero delle colonie dalla Striscia di Gaza proposto da Ariel Sharon e approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri israeliano.