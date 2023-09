Padre Pio, inizio autunno e due giornate mondiali: l’almanacco del 23 settembre

Tutte le curiosità sulla giornata del 23 settembre nell'almanacco di QdS.

Il 23 settembre è il 266º giorno del calendario gregoriano (il 268º negli anni bisestili) e mancano 98 giorni alla fine dell’anno. È il primo giorno d’autunno e il Sole entra nel segno astrologico della Bilancia.

Cosa si celebra il 23 settembre

Il santo del giorno è San Pio, meglio noto come Padre Pio di Pietrelcina, canonizzato nel 2002 da papa Giovanni Paolo II.

Si celebrano anche la Giornata mondiale dell’orgoglio bisessuale e la Giornata internazionale delle lingue dei segni. Infine, in Arabia Saudita è festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 23 settembre, che celebrano il proprio compleanno sotto il segno della Bilancia. Tra loro: Renato Curcio, fondatore delle Brigate Rosse; Vincenzo Di Michele, scrittore e giornalista italiano; Josefa Idem, campionessa di canoa tedesca naturalizzata italiana; Julio Iglesias, cantante; Gino Paoli, cantautore italiano; Bruce Springsteen, cantautore statunitense.

Anniversari di nascita

Alberto Asor Rosa, critico letterario italiano;

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore romano;

Ray Charles, cantante statunitense;

John William Coltrane, scrittore inglese;

Aldo Moro, statista italiano e vittima delle Brigate Rosse;

Paolo Rossi, calciatore italiano;

Romy Schneider, attrice.

Anniversari di morte

Vincenzo Bellini, compositore italiano;

Wilkie Collins, scrittore inglese;

Salvo D’Acquisto, militare ed eroe della Seconda Guerra mondiale;

Sigmund Freud, psicoanalista austriaco;

Pablo Neruda, poeta cileno;

Padre Pio;

Giancarlo Siani, giornalista vittima della Camorra.

Accadde oggi, 23 settembre

480 a.C. – Secondo alcune fonti storiche, sarebbe la data della battaglia navale di Salamina, vinta dai greci durante le guerre persiane.

1122 – Viene stipulato il Concordato di Worms che pone fine alla Lotta per le investiture.

1780 – I soldati americani arrestato John André accusandolo di essere una spia.

1868 – Porto Rico dichiara l’indipendenza dalla Spagna il 23 settembre, ma ne segue una repressione immediata dal Governo spagnolo.

1916 – Nasce Aldo Moro.

1943 – Il 23 settembre nasce la Repubblica di Salò. Nello stesso giorno Benito Mussolini torna in Italia e Salvo D’Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, venendo fucilato a Roma.

1983 – Saint Kitts e Nevis entra nelle Nazioni Unite.

1985 – Assassinio del giornalista Giancarlo Siani, vittima della Camorra a soli 26 anni.

1991 – L’Armenia (indipendente dall’agosto 1990) diventa ufficialmente una nazione indipendente.

2002 – Il 24 settembre nasce ufficialmente Mozilla Firefox (Phoenix), versione 0.1.

