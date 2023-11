Almanacco del giorno: ecco cosa si celebra l’8 novembre

Due giornate mondiali, San Goffredo e tanti compleanni da ricordare: ecco l'almanacco dell'8 novembre.

L’8 novembre è il 312esimo giorno del calendario gregoriano (il 313º negli anni bisestili) e mancano 53 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, compleanni, anniversari, giornate internazionali e altre curiosità.

Almanacco: cosa si celebra l’8 novembre, santo e ricorrenze

Il santo del giorno dell’8 novembre è San Goffredo di Amiens (patrono di Patrono del paese di Saluzzo, in provincia di Cuneo). Chi porta il nome Goffredo, quindi, festeggia l’onomastico. In questa stessa giornata, la Chiesa Cattolica recita la novena anche a Sant’Andrea Avellino, San Martino di Tours, Sant’ Elisabetta d’Ungheria e San Gregorio Taumaturgo.

Sempre l’8 novembre a livello internazionale si celebrano la Giornata mondiale dell’urbanistica e la Giornata internazionale della Radiologia.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati dell’8 novembre, che oggi festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Alain Delon, attore francese; Alessandro Mazzola, ex calciatore; Nicole Orlando, atleta italiana; Gordon Ramsay, chef scozzese; Paolo Taviani, regista italiano e fratello di Vittorio; Can Yaman, attore turco noto per la partecipazione a numerose fiction (come “Viola come il mare”). In questa giornata celebrava il compleanno anche un noto sovrano: Guglielmo I, detto “Il Conquistatore”. Nel Sud Italia, invece, si ricorda l’anniversario di morte di Francesco I delle due Sicilie.

Tra le altre personalità famose che celebravano il compleanno oggi ci sono: l’attrice Virna Lisi, la scrittrice Margaret Mitchell, lo psichiatra svizzero Hermann Rorschach, il celebre scrittore Abraham Stoker (“papà” di Dracula). Si ricordano, infine, l’anniversario di morte dell’oncologo Umberto Veronesi e dello scrittore inglese John Milton.

Accadde oggi, 8 novembre

L’almanacco del giorno di oggi, martedì 8 novembre, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

63 a.C.: Si dice che l’8 novembre Cicerone pronuncia In Catilinam oratio I, sventando la congiura di Catilina.

397: Martirio e morte di Martino di Tours.

1347: Giovanni d’Aragona (tutore del re Ludovico di Sicilia) e Giovanna I di Napoli stipulano la Pace di Catania.

1519: Il condottiero spagnolo Hernán Cortés arriva per la prima volta a Tenochtitlán, capitale dell’impero azteco. Ad accoglierlo c’è l’imperatore Montezuma II.

1520: Appena un anno dopo, l’invasione delle truppe danesi in Svezia si conclude in un “bagno di sangue” a Stoccolma.

1644: Con Shunzhi diventa in Cina inizia la dinastia Qing, originaria della Manciuria.

1793: A Parigi, il Governo rivoluzionario francese apre il museo del Louvre al pubblico.

1889: Annessione del Montana agli Stati Uniti.

1895: Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi x.

1923: Putsch di Monaco, Hitler tenta il colpo di Stato ma fallisce. Poco dopo, però, inizia la sua ascesa al potere in Germania.

1926: Arresto di Antonio Gramsci nell’Italia fascista.

1932: Roosevelt sconfigge Hoover alle elezioni USA.

1933: Durante la Grande Depressione, Roosevelt presenta il New Deal.

1934: Luigi Pirandello ottiene il Premio Nobel per la letteratura.

1936: Guerra civile spagnola, inizia l’assedio di Madrid da parte delle forze franchiste (sostenute da Italia e Germania) contro quelle repubblicane.

1960: Elezione di Kennedy negli USA.

1986: Muore Vyacheslav Molotov, ministro degli Esteri dell’Unione Sovietica dal 1939 al 1949 e firmatario del patto di non aggressione con la Germania nazista il 23 agosto 1939.

1988: Il repubblicano George H.W. Bush vince le elezioni l’8 novembre, diventando il 41esimo presidente degli Stati Uniti.

2002: Approvazione della risoluzione 1441 delle Nazioni Unite sul disarmo dell’Iraq.

2016: Donald Trump diventa il 45° presidente degli Stati Uniti dopo aver sconfitto la democratica Hillary Clinton.

