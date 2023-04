Almanacco 17 aprile, fatti, ricorrenze, santo del giorno

Oggi si celebra la giornata mondiale dell'emofilia e la giornata internazionale delle lotte contadine. Scopri i fatti, le ricorrenze e tutte le curiosità su questa giornata

Il 17 aprile è il 107º giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell’anno.

Oggi si celebra la giornata mondiale dell’emofilia e la giornata internazionale delle lotte contadine.

Santi del giorno del 17 aprile

San Roberto di La Chaise-Dieu (Abate). È stato monaco cristiano dell’ordine benedettino venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica.

Etimologia: Roberto, deriva dal provenzale Robert e significa ‘splendente di gloria’. Il nome è molto diffuso e fu portato da sovrani, scrittori, poeti e attori. Moltissime le sue abbreviazioni: Rob, Ro, Bob, Robin, Robbin, Ruperto, Robertino, Berto. Al femminile l’elegante Roberta.

Nati 17 aprile

Sei nato oggi? Se avete conosciuto una persona nata in questo diciassettesimo giorno dell’anno allora avete conosciuto una persona probabilmente molto dispotica, con un grande senso del dovere e del potere. Difficilmente una persona nata il 17 Aprile ama collaborare perchè per lei la cosa importante è comandare e dimostrare tutte le sue doti di leader e se qualcuno non ascolta le sue parole allora può diventare molto irascibile.

1885 – Karen Blixen: Danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero. Nata a Rungsted e morta a Copenaghen nel settembre del 1962.

Scomparsi

2014 – Gabriel Garcia Marquez: Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia.

Accadde Oggi

Cristoforo Colombo per un viaggio verso l’Asia per un approvvigionamento di spezie, all’annuncio della NASA della scoperta del pianeta più simile alla Terra.