Almaviva Catania, i 399 lavoratori del call center Vodafone assunti da Gpi

Sospiro di sollievo per gli operatori per i quali scatta la clausola sociale: i contratti con la nuova società appaltatrice del servizio scatteranno dal 30 gennaio

Possono tirare un sospiro di sollievo i 399 dipendenti Almaviva di Catania che operano nella commessa Vodafone. Nel cambio di testimone tra la società romana di Marco Tripi e la Gpi, che ha ottenuto l’appalto per gestire il call center dell’azienda di telecomunicazioni, sarà utilizzata la clausola sociale.

I quasi 400 lavoratori saranno assunti dal 30 gennaio dal nuovo committente con paritario contratto a tempo indeterminato e sarà mantenuta la loro anzianità lavorativa. La sede di Gpi è a Paternó.

Almaviva, la vittoria dei sindacati

I sindacati di categoria, durante l’incontro di ieri con l’azienda uscente e quella entrante, hanno ottenuto un altro importante risultato. Se dovessero esserci delle rinunce, grazie al documento firmato, Gpi attingerà nel bacino dei 180 dipendenti catanesi del servizio 1500. Stessa cosa se la società dovesse decidere di allargare il parco assunzioni.

Le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl telecomunicazioni, in un comunicato inviato in serata alla stampa hanno espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto e auspicano soluzioni similari su altri tavoli per salvaguardare i posti di lavoro di tutti i lavoratori coinvolti in questi mesi dalla vertenza Almaviva.