Altro brindisi per l’ex rosanero Tedesco: conquistata la Coppa di Malta

Il tecnico palermitano, quindi, aggiunge nel suo palmares da allenatore un’altra coppa maltese

Non c’è che dire: è la sua isola felice. Perchè i titoli, quelli prestigiosi, il Birkirkara, quotata squadra di Malta, li ha vinto in patria grazie all’ex centrocampista del Palermo Giovanni Tedesco. In finale, i giallorossi, giunti al loro sesto titolo nazionale, hanno liquidato la pratica Marsaxlokk con il più classico dei risultati (2-0 con reti messe a segno da Forestero al 77′ e all’autogol di Bonanni all’85’).

Un palmares di tutto rispetto

L’ultima volta è stata nel 2015, nel match vinto contro l’Hibernians. Il tecnico palermitano, quindi, aggiunge nel suo palmares da allenatore un’altra coppa maltese, dopo averla vinta per la prima volta nel 2017 con il Floriana.