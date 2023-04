Malta, ex ct Mangia sospeso per condotta impropria

La federcalcio maltese ha diffuso una nota sull'ex commissario tecnico della nazionale

“Il Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha notificato oggi la decisione in relazione ai reclami che erano stati mossi contro l’ex allenatore della nazionale, il sig. Devis Mangia. Il Board, spiega la nota della Federazione “non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell’accusa di molestie sessuali. Non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell’accusa di adescamento. Ha trovato prove sufficienti a sostegno dell’accusa di condotta impropria.

La decisione della federcalcio maltese

“Il consiglio – come si legge nella nota della federcalcio maltese – ha deciso che il signor Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica a Malta fino a quando non si iscriverà ad un corso sui confini professionali, che deve completare entro sei mesi. Il corso scelto deve essere approvato dal Consiglio di salvaguardia dell’MFA. Una decisione motivata sarà inviata alle parti a tempo debito. La decisione può essere impugnata. Il Dott. Mangia è stato sollevato dall’incarico dall’Associazione in data 25 settembre 2022 e successivamente ha rassegnato le dimissioni dall’incarico in data 7 novembre 2022″, conclude la nota.