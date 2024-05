VIDEO | Milazzo, inaugurato l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale

Una giornata importante per la tutela del mare

Nella giornata di oggi è stata inaugurata a Milazzo la sede dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS. Una sede che si affianca al laboratorio ECCSEL NatLab-Italy di Panarea, attivo già dal 2015. Tra le autorità presenti il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il presidente dell’OGS Nicola Casagli e la Direttrice Generale dell’ente Paola Lo Negro.

Milazzo, Musumeci: “Approfondire il rapporto tra l’uomo e il mare”

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare ha sottolineato il valore di questa giornata: “Oggi è importante essere qui perché si istituisce un punto di riferimento dopo quello creato a Panarea per studi e ricerche sul mare e sui fenomeni naturali ad esso connessi – ha affermato Musumeci al QdS -. Oggi abbiamo più che mai il bisogno di capire quello che deve essere nei prossimi decenni il rapporto fra l’uomo e il mare. Ciò vale in particolare per questo Mediterraneo che abbiamo fortemente e selvaggiamente inquinato. Io credo che il governo abbia tutta la volontà la competitività dell’economia blu capace di coniugarsi ad una seria politica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. se riusciamo in questo abbiamo ottenuto il miglior risultato.

“L’Istituto di Oceanografia con la sede istituita oggi a Milazzo diventa un riferimento essenziale per la ricerca sperimentale – continua Musumeci – ma anche per quanti operano all’interno dell’economia del mare. Per questo motivo è importante incoraggiare queste iniziative e aprire delle nuove prospettive ai giovani studiosi, consolidare la rete di partenariato con grande entusiasmo”.

“Il governo sta preparando una legge sulla dimensione subacquea e l’obiettivo non è solo quello di ampliare le conoscenze sul tema con l’auspicio che i fondali del mare possano aiutarci a capire i fenomeni che avvengono in superficie. Per esempio se riuscissimo con la Geologia Marina ad intercettare due o tre minuti prima l’arrivo di un sisma potremmo mettere in sicurezza migliaia di vite umane. Dobbiamo confidare nella scienza e sperare che i risultati arrivino presto”, ha concluso Musumeci

Milazzo, il sindaco Midili: “Orgoglioso dell’attenzione rivolta alla nostra città”

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili si è dichiarato entusiasta dell’apertura del nuovo istituto, sottolineando che da anni ci sono già diversi enti sul territorio che svolgono importanti attività di ricerca: “Noi siamo impegnati ad ospitare tantissimi altri istituti che fanno ricerca sul mare, tra questi l’Area Marina Protetta, e sono particolarmente felice di essere qui e lo sono ancor di più per l’attenzione che viene rivolta alla nostra Regione e alla nostra città ed è per questo che con orgoglio voglio dare il mio benvenuto a questo istituto da parte della città di Milazzo”.

Milazzo, il presidente Casagli: “Orgogliosi di inaugurare la nostra seconda sede”

“Oggi siamo orgogliosi di inaugurare la nostra seconda sede siciliana, che opererà a supporto delle attività di un’infrastruttura di ricerca strategica, condivisa e aperta a tutta la comunità scientifica, nazionale e internazionale – ha affermato il presidente dell’OGS Nicola Casagli -. Questa nuova sede a Milazzo, si inserisce nel piano di consolidamento del laboratorio ECCSEL – NatLab Italy grazie al quale l’Italia riveste un ruolo di primo piano nell’infrastruttura europea ECCSEL ERIC, offrendo un laboratorio naturale unico nel suo genere per gli studi legati ai cambiamenti climatici e alle tecnologie del confinamento geologico dell’anidride carbonica”.

