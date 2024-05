Tragico incidente sulla SS194, la vittima è l’autista comunale Pino La Guardia: lutto a Scicli

"Dolore, incredulità e sconforto": l'uomo era molto conosciuto per la sua passione per le bici e per le attività svolte per il Comune di Scicli.

La vittima del tragico incidente sulla Modica-Pozzallo è un ciclista di Scicli, in provincia di Ragusa: si tratta di Pino La Guardia, 57 anni.

Lascia la moglie, due figli e i genitori.

Incidente sulla Modica-Pozzallo, chi era la vittima Pino La Guardia

Il 57enne era molto conosciuto in città per la sua attività di autista comunale e messo comunale impiegato all’ufficio notifiche. Aveva una passione per le bici: pochi giorni di morire, infatti, pare che l’uomo avesse manifestato l’intenzione di partecipare il prossimo 2 giugno all’evento “Passeggiata ecologica” a Scicli.

La dinamica della tragedia

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Pino La Guardia. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista sarebbe morto sul colpo in seguito all’impatto con un’auto lungo la sulla SS 194, che collega la città di Modica a Pozzallo. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri e la Polstrada per i rilievi di rito.

Il cordoglio

Sono tantissimi i messaggi di addio per il noto ciclista. Tra i tanti c’è quello dell’Amministrazione comunale di Scicli, che sui social scrive: “Il sindaco Marino affranto per la morte di Pino La Guardia. L’amministrazione, il consiglio e i dipendenti del Comune oltremodo addolorati. Dolore, incredulità e sconforto. Sono i sentimenti che hanno pervaso il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti del Comune alla notizia della tragica morte in un incidente stradale in bici del dipendente Pino La Guardia. Deceduto oggi all’età di 57 anni. Il sindaco si è recato nel pomeriggio di oggi a casa di Pino a rendere il cordoglio di tutti alla famiglia. Pino era benvoluto e apprezzato per la sua bonomia e semplicità. Mancherà”.

