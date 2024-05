Terribile incidente sulla Modica-Pozzallo: morto un ciclista

Secondo le prime ricostruzioni, a causare il decesso del ciclista sarebbe stato un violentissimo impatto tra la sua bici e un'auto

Tragedia infinita sulla SS 194 che collega la città di Modica a Pozzallo. Un terribile incidente si è verificato nel corso del pomeriggio all’altezza dell’ingresso dello svincolo autostradale.

Per cause ancora ignote, da una prima ricostruzione, si è verificato uno scontro fatale tra un auto e un ciclista. Purtroppo ad avere la peggio è stato quest’ultimo, deceduto sul colpo a causa del violentissimo impatti.

Chiusa provvisoriamente la statale 194

Scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, sul posto sono giunti due ambulanze del 118 per i primi soccorsi, la Polstrada e i Carabinieri per i rilevi di rito e regolare il traffico. Le pattuglie sono ancora sul posto e la statale 194 è stata chiusa al traffico veicolare per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI