Sanremo 2023, Amadeus svela la lista dei big in gara: ecco chi sono

Sul palco dell'Ariston si sfideranno 28 cantanti, 6 dei quali selezionati da Sanremo Giovani nella puntata finale del prossimo 16 dicembre

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo. Sono stati svelati da Amadeus nel corso del collegamento nell’edizione del Tg1 delle 13.30 i big in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 7 a domenica 11 febbraio 2023.

Gianni Morandi e Chiara Ferragni al fianco di Amadeus

Insieme ad Amadeus Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Per il cantante bolognese, classificatosi terzo con “Apri tutte le porte” nell’edizione dello scorso anno, si tratta di un ritorno alla conduzione del Festival che aveva già presentato nel 2011 e nel 2012. L’influencer e imprenditrice sarà la co-conduttrice per la prima e l’ultima serata.

Il regolamento della kermesse canora

Il 73° Festival della Canzone Italiana, il quarto targato Amadeus nella veste di Direttore Artistico e Conduttore, andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. In questa edizione 28 campioni in gara, inclusi i 6 finalisti di Sanremo Giovani (finale il 16 dicembre) che dovranno partecipare al Festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. Nella prima serata il pubblico ascolterà la prima metà dei brani inediti. Mercoledì 8 febbraio la restante metà delle canzoni in gara e nella terza serata, quella di giovedì, si esibiranno tutti i cantanti in gara. La quarta serata sarà dedicata alle Cover: in questa occasione gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla Direzione Artistica. L’interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

La quinta serata e la votazione finale

Sabato 11 febbraio quinta e ultima serata con il gran finale. Si riascolteranno le canzoni in gara, che saranno votate esclusivamente dal pubblico a casa tramite televoto. Alla fine delle esibizioni verrà stilata la classifica parziale: i tre artisti più votati si scontreranno nuovamente per aggiudicarsi la vittoria. Vengono azzerate le votazioni precedenti e a quella nuova partecipano tutte le giurie: televoto, Giuria della sala stampa, tv, radio e web e demoscopica. La canzone che otterrà la percentuale di voto complessiva più alta sarà la vincitrice del Festival di Sanremo 2023.

Le giurie

Le canzoni in gara dei Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti). Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica. Nel corso della quarta e quinta serata, infine, la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa -tv-radio, web e il 33% alla giuria demoscopica.