Amazon non avrebbe ancora preso una decisione sui possibili licenziamenti in Italia: in corso valutazioni

La crisi sembra aver colpito anche il colosso Amazon.

Se da giorni si parla del possibile licenziamento di circa 10 mila dipendenti negli Stati Uniti, l’azienda presieduta da Jeff Bezos starebbe valutando possibili interventi anche in Italia.

“Nell’ambito del processo di revisione annuale del nostro piano operativo, esaminiamo sempre ognuna delle nostre attività e quali modifiche riteniamo necessario apportare – riferiscono da Amazon – Dato l’attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati.”

Attualmente, in Italia, Amazon conterebbe circa 17 mila dipendenti.