Amici, il catanese Raimondo Todaro ai ferri corti con Maria De Filippi: possibile ritorno da Milly Carlucci

Le trattative per ritornare alla corte di Milly Carlucci sarebbero già partite

Raimondo Todaro potrebbe a breve dire addio ad “Amici”.

Dopo la fine del reality, infatti, secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo, l’insegnante di danza catanese sarebbe arrivato ai ferri corti con la padrona di casa, Maria De Filippi.

Punto di crisi, pare, le tensioni tra i due emerse nel corso della quarta puntata del serale.

Un “battibecco” che, sempre secondo il settimanale di Urbano Cairo, sarebbe stato poi tagliato in fase di montaggio e quindi mai andato in onda. Cosa non si è visto? Semplice: “Una Maria De Filippi spazientita e critica nei confronti del giovane maestro, accusato di essere presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”.

Possibile il ritorno di Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle”

In caso di addio al programma Mediaset, per Raimondo Todaro potrebbero spalancarsi nuovamente le porte di “Ballando con le Stelle”.

Un ritorno a casa, praticamente, dopo un’esperienza lunga 15 anni alla corte di Milly Carlucci.

Secondo quanto riportato dal settimanale, le trattative per portare il ballerino etneo di nuovo in Rai sarebbero già partite.