Amministrative, Bandecchi nuovo sindaco di Terni: Ancona dopo 30 anni va al centrodestra

Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco di Terni: il centrodestra si riprende Ancona dopo oltre 30 anni, a Siena trionfa una donna

E’ la giornata della verità per tanti Comuni d’Italia. In queste ore, infatti, sono in corso gli spogli dei voti depositati dai cittadini per le amministrative 2023.

Tante città attendono di conoscere il loro nuovo primo cittadino, tra conferme e sorprese che exit poll dopo exit poll stanno emergendo sul territorio del Belpaese.

Detto di quanto sta accadendo in Sicilia, con gli occhi puntati soprattutto sull’ormai imminente vittoria di Trantino e del suo centrodestra a Catania, ecco la situazione sul resto della penisola.

Amministrative, Bandecchi nuovo sindaco di Terni

Il vulcanico presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, è diventato ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, trionfando con il 54,62% dei voti.

Il patron di Unicusano ha battuto la coalizione di centrodestra al ballottaggio, superando lo sfidante Orlando Masselli, capace di fermarsi solo al 45,38%.

Bandecchi, noto anche sui social per le sue sfuriate in conferenza stampa soprattutto nei momenti più complicati per la società neroverde, è riuscito a ribaltare quanto decretato dal primo turno, in cui aveva ottenuto il 28,14% dei voti contro il 35, 81% del suo sfidante.

A Siena vince Nicoletta Fabio: prima donna alla guida di Palazzo Pubblico

È Nicoletta Fabio, invece, il sindaco di Siena, la prima donna alla guida di Palazzo Pubblico. La candidata del centrodestra ha ottenuto il 52,16% dei voti, come riportato dal sito del Comune a scrutinio concluso, mentre la sfidante del centrosinistra Anna Ferretti il 47,84%. Fabio ha corso sostenuta da cinque liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Nicoletta Fabio Sindaco, Movimento Civico Senese. La città toscana era stata strappata alla guida del centrosinistra nel 2018, con l’elezione dell’avvocato Luigi De Mossi.

Ancona, il centrodestra torna a vincere dopo 30 anni

Sopresa, invece, ad Ancona, dove, dopo oltre 30 anni di amministrazione del centrosinistra, sarà il centrodestra con il neo sindaco Daniele Silvetti a guidare la città marchigiana

Silvetti si è aggiudicato il ballottaggio con l’assessora uscente della giunta dem Ida Simonella. 50 anni da compiere, avvocato, presidente del Parco del Conero, si è imposto con il 51,73% dei voti su Simonella (48,27%), staccandola di circa 1.400 voti.

Vicenza, Possamai (centrosinistra) vince il ballottaggio



A Vicenza, invece, a trionfare è stato il candidato di centrosinistra Giacomo Passamai, vittorioso con il 50,5% delle preferenze.

Passamai ha battuto il sindaco uscente del centrodestra Francesco Rucco (49,5%) al ballottaggio.

I dati, riferiti a tutte le 111 sezioni, sono stati diffusi nella sede del comitato Possamai con applausi e grida. “E’ stata una battaglia all’ultimo voto – ha commentato Rucco – e faremo un’opposizione responsabile”.