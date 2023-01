Amministrative Belpasso, in campo anche il M5S: “Sosterremo Giuseppe Lucio Piana”

Sabato prossimo, nella sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Catania, saranno presentati programmi e candidati alle elezioni di Belpasso.

Prosegue l’impegno del Movimento 5 Stelle per il Catanese, infatti dopo la presentazione del programma delle amministrative del capoluogo etneo, saranno resi noti sabato 21 gennaio alle ore 10.30 alla sede dell’Assemblea Regionale Siciliana in Via Etnea 71 a Catania, i programmi e candidati M5S alle elezioni cittadine di Belpasso, comune dove il Cinquestelle è stato presente nel corso degli ultimi anni tra i banchi dell’opposizione.

“Quello di Belpasso – dicono le deputate ARS Martina Ardizzone e Jose Marano – è un gruppo che ha lavorato benissimo e proposto soluzioni concrete per migliorare la vita dei cittadini, come l’abbassamento delle bollette sui rifiuti proponendo un sistema di gestione basato sulla differenziata spinta e l’abbattimento dei conferimenti in discarica, o ancora sul fronte della sicurezza e trasparenza nella zona industriale” – concludono.

“Per la prima volta – spiegano i referenti del gruppo locale del M5S – non ci presenteremo da soli. Sosterremo Giuseppe Lucio Piana come Candidato Sindaco di Belpasso.

Insieme a tutti i gruppi e movimenti civici che hanno accettato questo impegno importante, rinnoviamo alla città la richiesta di partecipazione attiva. Vi sono ancora spazi nelle liste civiche che sosterranno il nostro candidato Sindaco. Speriamo si uniscano persone perbene, motivate e competenti per scrivere insieme a loro la Belpasso che vogliamo lasciare ai nostri figli” – concludono.

Alla conferenza saranno presenti le deputate regionali del Movimento 5 Stelle Martina Ardizzone e Jose Marano, il deputato nazionale Luciano Cantone e la già deputata ARS Gianina Ciancio.