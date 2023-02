Amore e violenza sulle donne: Valentine Day’s Mascara, nuovo murale di Banksy

Il genio di Banksy ha colpito ancora: su un muro di Margate vicino Canterbury è apparsa la nuova opera dello street artist.

Non è amore se fa male. Non si è innamorati se ci si picchia. Il genio di Banksy ha colpito ancora: su un muro di Margate vicino Canterbury è apparsa la nuova opera dello street artist. Si chiama Velentine Day’s Mascara e l’ha postata lo stesso autore sul suo profilo Instagram.

Il messaggio diretto

Come ormai ci ha abituato, la comunicazione di Bansky è visivba e immediata: nel nuovo murale, l’artista, evidenzia un altro aspetto dei rapporti di coppia – che oggi si celebrano in tutto il mondo: quelli fatti di violenza contro le donne. Ed è questo che il writer illustra: la donna ritrata, per quanto sorridente, ha un occhio nero e un dente mancante. Indossa i guanti gialli di gomma, indumento che spesso identifica le casalinghe, un abbigliamento in stiule anni Cinquanta, quando le donne erano più portate a subire che a ribellarsi. Ma non questa: lei non ci sta. Lei reagisce. E pare gettare – i piedi che fuoriescono dal cassonetto sembrano un indizio certo – il marito in un congelatore.