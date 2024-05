Morto risucchiato dal motore di un aereo: tragedia all’aeroporto di Schiphol

In corso tutte le indagini del caso per ricostruire al meglio quanto accaduto ad Amsterdam

Tragedia allo scalo aeroportuale di Schiphol, ad Amsterdam. Come emerso, una persona è morta dopo essere stata risucchiata dalla turbina di un aereo passeggeri.

A riferirlo, alcuni funzionari dello scalo principale olandese, precisando che la tragedia avrebbe riguardato un volo della Klm pronto per decollare verso la Danimarca (in direzione Billund). Evacuato rapidamente il mezzo aereo, è stata aperta l‘indagine sul caso.

Schiphol, morto risucchiato dal motore: indagini in corso

L’intera Olanda sotto shock a causa di quello che è accaduto nelle scorse ore allo scalo di Schiphol, il principale aeroporto del Paese situato ad Amsterdam. Come emerso, una persona è morta dopo essere stata risucchiata dalla turbina di un aereo passeggeri.

“Oggi a Schiphol si è verificato un incidente durante il quale una persona è finita nel motore di un aereo in funzione. Purtroppo la persona è morta” – ha comunicato la compagnia di bandiera olandese Klm. Adesso, sono in corso tutte le indagini del caso per ricostruire al meglio quanto accaduto. Nel frattempo, l’intera nazione dei Paesi Bassi è nello sconforto a causa di questa tragedia avvenuta nel principale scalo aeroportuale del Paese in queste ore.