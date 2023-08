Anas, consegnati lavori realizzazione primo lotto variante di Alcamo

L'appalto prevede un investimento di 43 milioni di euro, inclusi i servizi di monitoraggio ambientale e geotecnico

Questa mattina sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria i lavori per la realizzazione del primo lotto della Variante di Alcamo, ovvero il collegamento tra il km 2,370 della strada statale 119 “Di Gibellina” e il km 331,500 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

L’impresa aggiudicataria

L’impresa aggiudicataria è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Fegotto Costruzioni srl, Viastrada srl per la realizzazione dei lavori, il Raggruppamento Temporaneo Ausilio spa, Biogramm Società Cooperativa, Lav srl per il monitoraggio ambientale in corso d’opera, e infine il Raggruppamento Temporaneo costituito da Geomonitor srl, Meccanicaingegneria Laboratori srl, Indagini Strutturali srl per il servizio di monitoraggio geotecnico.

L’investimento

L’appalto prevede un investimento complessivo pari a 43 milioni di euro, dei quali 33 milioni per lavori, inclusi i servizi di monitoraggio ambientale e di monitoraggio geotecnico. La durata dei lavori è fissata in 730 giorni, comprensivi di 60 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.