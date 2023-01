Ance Siracusa supporta il Comune aretuseo per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr

Nella certezza che gli obiettivi del Pnrr per la città di Siracusa possano essere più facilmente raggiunti con il coinvolgimento e la sinergia tra enti pubblici ed associazioni private, Ance Siracusa ha ancora una volta supportato il Comune per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla città e per centrare importanti opportunità di lavoro per l’intero comparto.

Ance Siracusa si è fatta carico delle competenze dei tecnici incaricati delle verifiche preventive della progettazione predisposta dal Comune, che costituivano l’ultimo ostacolo in vista della scadenza del 31/12/2022 per due importanti interventi di rigenerazione urbana: la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica in largo Luciano Russo e in via don Luigi Sturzo, nel quartiere Grottasanta e l’“Archeoparco” urbano nel quartiere Tiche, tra viale Santa Panagia e Viale Scala Greca; progetti per i quali l’Associazione dei Costruttori aveva già dato un supporto all’Amministrazione Comunale di Siracusa.

Ance Siracusa, con fondi propri, a supporto del Comune di Siracusa ha individuato ed incaricato, di concerto con il Rup Architetto Gaetano Brex, professionisti esperti, in possesso dei requisiti di legge.

Ciò ha permesso l’approvazione “nei tempi” dei due “progetti di fattibilità tecnica ed economica” finanziati con risorse del Pnrr, e la loro trasmissione all’Urega di Siracusa per l’espletamento delle procedure di gara per appalto integrato, con termini previsti di stipula del contratto entro luglio 2023 e termine dei lavori entro marzo 2026 come da scadenze Pnrr.

Un concreto servizio reso per due importanti opere per la città e per le opportunità di lavoro per le imprese, nel pieno rispetto dei fini istituzionali della nostra Associazione”.