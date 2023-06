Ancora gran successo per il Madeinmedi, Mediterranean Design & Fashion Week

Un ricco programma, ideato dal producer dell'evento Marco Aloisi, che ha portato a Catania grandi brand del fashion system internazionale.

Una settimana all’insegna della creatività e professionalità si è conclusa a Catania grazie al Madeinmedi, Mediterranean Design & Fashion Week. Dal 5 al 10 giugno, sfilate, shooting, concorsi per new faces, showreel, praemium a prestigiosi nomi e mostre di gioiello. Un ricco programma, ideato dal producer dell’evento Marco Aloisi, che ha portato a Catania grandi brand del fashion system internazionale.

Come YKK, acronimo di Yoshida Kogyo Kabushikigaisha, sponsor ufficiale del Madeinmedi e gruppo leader mondiale degli accessori da chiusura, WELLA e Bulgari che sono stati premiati durante il corso della serata per l’apporto fornito nella valorizzazione del territorio e del talento creativo. Tra gli appuntamenti di questa edizione, il casting “Are you ready?” che ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi, provenienti da tutta la Sicilia: sono stati selezionati modelli e modelle protagonisti di shooting fotografici.

Grande protagonista è stato il fashion designer Marco Rambaldi che ha seguito il processo di elaborazione e creazione delle collezioni degli allievi in uscita dell’Accademia Harim di Catania, diretta da Gabriella Ferrera. A chiudere, infatti, l’evento è stata la serata conclusiva con le creazioni dei giovani designer che hanno sfilato nella moderna cornice di Viagrande Studios. Una ricerca stilistica mai scontata e innovativa è stata, infatti, il comune denominatore della serata. In passerella le creazioni di Laura Fazzio, Beatrice Molino, Aurora Porrello, Joel Luego, Eva Leonardi, Roberta Salpietro, Melania Giambirtone, Maria Cristina Zarbo.

Inoltre, i ragazzi del dipartimento di gioiello dell’Accademia Harim hanno presentato i loro lavori realizzati nel corso dell’ultimo anno di studi, in esposizione nel corner a loro dedicato: Marina Borghese, Alessio Leonardi, Valeria Tripoli, Roberta Di Blasi, Annalisa Patanè. Grande spazio è stato, infatti, riservato alla collaborazione di Harim con Bulgari: una sinergia consolidata che prosegue e cresce anche nel 2023 in vista dell’espansione della Maison e, quindi, dell’esigenza di giovani adeguatamente formati e preparati. La collaborazione si inserisce in un panorama di prestigiose partnership per Harim che, attiva da quasi 30 anni, fa parte di un circuito di Istituti d’eccellenza anche nel Design, nella Moda e nelle Arti visive, offrendo ai propri studenti opportunità professionali di rilievo.