VIDEO | Marina di Ragusa, Bapr e Arca presentano l’ultimo libro di Andrea Goldstein

L'opera si intitola "Quando l'importante è vincere. Politica ed economia delle Olimpiadi" e tratta il tema dello sport per un nuovo impulso socio economico.

L’importante è partecipare, ma fino a un certo punto! La celebre massima del Barone de Coubertin mal si adatta alla realtà delle Olimpiadi contemporanee. Le Olimpiadi, in realtà, sono più di una semplice aggregazione di competizioni sportive in diverse discipline concentrate in alcune settimane. Per gli atleti, i Giochi olimpici significano passare migliaia di ore ad allenarsi, magari mettendo a rischio la propria salute; per le città, spendere somme colossali per costruire infrastrutture che raramente trovano successivo utilizzo; per le imprese, investire cifre in costante crescita per sponsorizzare le competizioni in Paesi che non sempre rispettano i diritti fondamentali. Ma non per questo è svanito il fascino dell’oro simbolico che luccica come se fosse vero. Questi sono i temi trattati nel libro “Quando l’importante è vincere. Politica ed economia delle Olimpiadi” scritto dall’economista Andrea Goldstein, presentato a Marina di Ragusa, in una Villa Criscione gremita di pubblico.

La presentazione è stata organizzata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa e da Arca Fondi SGR con il fine di coinvolgere protagonisti dell’economia e della geopolitica per delineare nuovi meccanismi virtuosi e positivi per la società. Presenti all’evento l’autore del libro, Andrea Goldstein, l’amministratore delegato di Bapr, Saverio Continella, il vice direttore generale di Arca Fondi SGR, Simone Bini Smaghi, il presidente di Bapr, Arturo Schininà, che abbiamo intervistato per il QdS.

I temi del libro di Andrea Goldstein

“Questo libro tratta delle Olimpiadi come fenomeno politico, economico, sociale e sportivo – ha dichiarato Andrea Goldstein -. Il libro cerca di spiegare perché le Olimpiadi siano diventate così importanti, secondo certi osservatori anche troppo importanti! Nello stesso tempo si analizza il fatto che lo sport, negli ultimi trent’anni, sia cambiato, anche grazie alla professionalizzazione di tutte le discipline che sono aumentate sempre più come anche il numero degli atleti partecipanti. Le prossime Olimpiadi che si disputeranno a Parigi saranno molto importanti per la Sicilia perché vi parteciperanno molti atleti dell’Isola”.

Le implicazioni economiche delle Olimpiadi

“Il tema odierno sono le Olimpiadi – ha detto dal canto suo Continella – ma si parla anche delle implicazioni economiche e politiche di una grande manifestazione internazionale che sicuramente porta delle conseguenze in ambito geopolitico. Lo sport come la musica è qualcosa di universale, qualcosa che è compreso in tutto il mondo, indipendentemente dalle differenze sociali, etniche o religiose. Ha un valore sociale e un valore economico perché rappresenta un fattore di crescita umana e un importante occasione di sviluppo per tutto il territorio”.

“Oggi abbiamo il piacere di assistere alla presentazione del libro di un grande economista come Andrea Goldstein – ha aggiunto Bini Smaghi -. Il libro parla della crescita economica del Paese che organizza le Olimpiadi, un tema di attualità e di grande interesse perché quest’anno ci saranno le Olimpiadi a Parigi. L’Italia ha sempre svolto un ruolo importante in tutte le Olimpiadi e ricordiamo che saremo il Paese che organizzerà le Olimpiadi invernali nel 2026. Sicuramente sarà un momento importante per il nostro Paese. Incontrare i clienti e il territorio siciliano e rivivere grandi eventi del passato come le Olimpiadi con uno spirito critico e che possa essere di ispirazione per i nostri giorni. ARCA è ormai partner storico di BAPR. Lo è anche nella organizzazione di incontri come questo, nei quali emergono le esigenze dei tanti imprenditori presenti e vero volano economico della Sicilia.”

I rischi per l’economia mondiale

“Dal punto di vista internazionale le prospettive nel lungo periodo non risultano ottimistiche – ha rivelato Schininà -. I rischi per l’economia mondiale non sono da sottovalutare. Noi, nonostante tutto, stiamo vivendo un momento sicuramente positivo e speriamo che possa esserlo per tutto il territorio. Muovendoci con prudenza e con attenzione, superata questa crisi, penso che potremo avere una grande crescita. Non possiamo farci cogliere impreparati perciò le nostre aziende dovranno sfruttare al massimo la fase positiva che, sicuramente, seguirà a questa crisi. La forte partecipazione all’evento di oggi è per me motivo di orgoglio che dimostra l’attaccamento di Soci e Clienti a Banca Agricola Popolare di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Ragusa al territorio”.

Il confronto con l’economista Andrea Goldstein ha permesso ai tanti partecipanti presenti alla presentazione del libro di comprendere come lo sport possa essere motore socio economico e geopolitico e un volano per la crescita sociale.

Nella foto: Continella, Goldstein, Bini Smaghi.