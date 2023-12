Angelina Jolie shock: “Prima del divorzio con Brad Pitt ho avuto la paralisi di Bell”

La star di Hollywood Angelina Jolie ha rivelato di aver sofferto della paralisi di Bell durante le fasi del divorzio con Brad Pitt

La loro è stata una storia d’amore capace di far sognare milioni e milioni di persone. Il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, però, è finito già diversi anni fa, con l’attrice che in un’intervista al Wall Street Journal ha rivelato i retroscena di un divorzio piuttosto stressante. La star di Hollywood ha svelato di aver sofferto anche di una particolare patologia: la paralisi di Bell: “Il mio corpo reagisce in modo molto forte allo stress – le sue parole – I livelli di zucchero nel mio sangue vanno su e giù. Proprio a causa della forte tensione emotiva, sei mesi prima del mio divorzio, ho avuto la paralisi di Bell».

Cos’è la paralisi di Bell che ha colpito Angelina Jolie

Ma che cos’è? Stando a quanto riportato nel Manuale MSD: “La paralisi di Bell è una debolezza o una paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso dovuta a un malfunzionamento del settimo nervo cranico. I muscoli facciali si indeboliscono e l’effetto può variare da lieve debolezza a completa paralisi di un solo lato del viso. Corrugare la fronte, ammiccare e fare smorfie sono tutti gesti difficili o impossibili nella zona colpita. Per la maggior parte delle persone, il viso è intorpidito o pesante, anche se la sensibilità rimane normale. Può essere difficile chiudere gli occhi dal lato colpito”. Sempre stando a quanto scritto nel Manuale MSD, la paralisi di Bell sparisce completamente entro alcuni mesi (da quando è comparsa), indipendentemente dal fatto che venga trattata o meno.