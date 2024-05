Angelo Onorato, la salma è stata restituita alla famiglia: funerali in Cattedrale a Palermo

A seguito dell'esame post mortem, il corpo dell'imprenditore è stato consegnato ai familiari che domani daranno l'ultimo saluto al loro caro.

Saranno celebrati domani, giovedì 30 maggio, alle 12 in Cattedrale a Palermo, i funerali di Angelo Onorato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’architetto è stato trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo dalla moglie, Francesca Donato, e dalla figlia Carolina. Dopo l’autopsia eseguita ieri all’Istituto di medicina legale del Policlinico, la salma è stata restituita alla famiglia.

I funerali di Angelo Onorato dopo l’autopsia

Ieri, i medici legali hanno eseguito l’autopsia sul cadavere di Angelo Onorato, su cui non c’erano segni di violenza sul corpo, se non gli ematomi lasciati dalla fascetta. Il mistero della morte dell’imprenditore si fa sempre più fitto: l’autopsia, infatti, non ha sciolto i dubbi. A seguito dell’esame, la salma è stata restituita alla famiglia che celebrerà i funerali di Angelo Onorato domani, giovedì 30 maggio, nella tarda mattinata.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura, stanno proseguendo le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto. Al vaglio gli ultimi giorni dell’imprenditore, per risalire a quanti lo hanno incontrato e in che modalità. Al setaccio i computer del professionista e il cellulare, oltre le prove rinvenute sul luogo della tragedia.