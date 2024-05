Shock a Palermo: trovato morto Angelo Onorato, marito dell’europarlamentare Francesca Donato

L'uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, un suv nero Land Rover, nella zona di via Ugo La Malfa

L’architetto, Angelo Onorato, 54 anni, proprietario di alcuni negozi di arredamento in città, da Casa in viale Strasburgo a Rimadesio in via Villafranca, nonchè marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, un suv nero Land Rover, nella zona di via Ugo La Malfa, nella parallela dell’A29 in direzione Trapani.

A lanciare l’allarme è stata proprio la vice segretaria della Dc, Francesca Donato, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, Angelo Onorato, con cui era sposata da oltre vent’anni. Esclusi, al momento, i colpi di pistola: stando a quanto ricostruito, aveva invece qualcosa di stretto intorno attorno al collo, forse una fascetta da elettricista.

Via alle indagini: l’uomo era ricoperto di sangue

E’ stata la stessa Donato ad avvisare le forze dell’Ordine. La donna, non avendo notizie del marito da tutta la mattina, sarebbe riuscita a rintracciarlo tramite il Gps del cellulare. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato seduto lato guida, con la cintura ancora indossata, calato in avanti sul volante. Anche alcuni passanti, una volta visto l’uomo privo di vita in macchina e ricoperto di sangue, avrebbero chiamato il 112.

Sul posto anche gli assessori Albano e Forzinetti

Sul posto la squadra medicina legale e omicidi della squadra mobile, che ha allestito un gazebo della scientifica per i rilievi. L’uomo aveva una macchia di sangue all’altezza del petto, sul lato destro del corpo. A raggiungere il luogo della tragedia, anche l’assessore Nuccia Albano e l’assessore Giuliano Forzinetti: chiusa, per il momento, la strada alla rotonda di via Ugo La Malfa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI