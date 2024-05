Messina, carabiniere trovato morto alla caserma Culqualber: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viveva con la moglie ed era uscito per alcune vicende, senza più fare rientro a casa.

Tragedia nella tarda serata di venerdì al comando interregionale Culqualber dei carabinieri di Messina. Come emerso, infatti, un militare dell’arma di 50 anni è stato trovato morto all’interno della caserma. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo possa essersi tolto la vita.

Culqualber, carabiniere senza vita in caserma: scattate indagini

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viveva con la moglie ed era uscito per alcune vicende, senza più tornare a casa. Dopo diverse ore dalla scomparsa del marito, la donna aveva segnalato l’accaduto e chiesto informazioni. Una volta scattate le ricerche, la scoperta e il ritrovamento del corpo senza vita del carabiniere, proprio all’interno della caserma. Al suo fianco, sembra possa esserci stata la pistola di ordinanza. Adesso, sono in corso indagini della magistratura per tentare di ricostruire al meglio quanto avvenuto nel comando interregionale Culqualber di Messina.