Bambina scomparsa da una festa trovata senza sensi nel bosco: muore a 6 anni

Una bambina di 6 anni, scomparsa ieri nel corso di una festa famiglia, è stata ritrovata in un bosco senza sensi ed è morta.

Una bambina di 6 anni, scomparsa ieri nel corso di una festa famiglia a Ravoire nel canton Vallese, è stata ritrovata in un bosco senza sensi ed è morta oggi pomeriggio all’ospedale di Losanna. La Polizia cantonale vallesana ha annunciato la tragica notizia. Gli inquirenti si occupano della ricostruzione della dinamica dei fatti. Pare che la giovanissima fosse in una struttura ricreativa presa in affitto. Intorno alle 17:00 mentre giocava nella zona sembra che sia sparita nel nulla.

Il ritrovamento e l’apertura di un’indagine

Nel giro di un’oretta è partita la richiesta di aiuto ai poliziotti. Impegnati circa 70 professionisti tra agenti, soccorritori, Vigili del Fuoco, 200 volontari e elicotteri. Alle 21:20 è stata rinvenuta nel bosco sotto la colonia di Ravoire che generalmente ospita scolaresche e seminari. La bambina era priva di sensi e, dopo essere stata medicalizzata, è stata condotta in elicottero al nosocomio. La Procura ha aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda verificatasi in Svizzera.