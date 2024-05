VIDEO | Meloni contestata a Trento: “Torna a casa assassina”

La premier si trova al Festival dell'economia per discutere degli obiettivi futuri

La premier Giorgia Meloni è stata contestata al suo arrivo al Teatro Sociale di Trento dove è in programma una intervista con Maria Latella nell’ambito del Festival dell’Economia. Al suo arrivo fuori da un ingresso laterale del teatro, assieme a qualche applauso, sono partiti anche gli slogan “Meloni torna a casa”, “torna a casa”, “assassina”.

Meloni al Festival dell’Economia di Trento per parlare di sfide future

Meloni è al Festival dell’Economia di Trento per discutere della sfida legata al cambiamento climatico, dei nuovi obiettivi per battere l’inflazione e degli interventi da eseguire per evitare che il debito pubblico elevato finisca per destabilizzare l’autorità degli Stati. Per l’occasione si sta anche affrontando il tema della transizione energetica da realizzare in tempi stretti, ma anche dell’inverno demografico.

