Anniversario Corpo Polizia di Stato, Musumeci: “Ricordare chi ha pagato con la vita lotta alla mafia”

“Il 171° anniversario dalla fondazione del Corpo della Polizia di Stato è un’occasione doverosa per ringraziare e rendere omaggio a questi servitori dello Stato, uomini e donne che rischiano la propria vita quotidianamente per garantire la legalità e la sicurezza di tutti noi. Ricordo, da siciliano, con sincera commozione anche quanti, tra loro, hanno pagato con la vita il proprio impegno contro la mafia“. Così il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare Nello Musumeci.