Annuncio choc della Cina: 60 mila morti da Covid in un mese

Il mese scorso Pechino fece la scelta di abbandonare la politica integralista "zero Covid"

Torna la paura in Cina, dove dall’8 dicembre 2022 al 12 gennaio 2023 sono stati registrati quasi 60 mila decessi correlati ad infezione da Covid. A dare annuncio di questo scoraggiante bilancio sono le autorità cinesi, che per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia hanno fornito i dati interni al Paese.

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Jiao Yahui, direttore del dipartimento affari medici della Commissione nazionale di Santità, ha reso noto che si sono registrati 5.503 decessi per crisi respiratorie e altri 54.345 in pazienti positivi a Covid con patologie pregresse, come tumore o malattie cardiovascolari.