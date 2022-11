Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di Fazio del 20 novembre

Le anticipazioni della puntata di oggi di Che tempo che fa, programma tv condotto da Fabio Fazio

Su Rai Tre dalle ore 20:00 domenica 20 novembre va in onda una nuova puntata della ventesima edizione di Che tempo che fa. Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto ospiterà i protagonisti che si alterneranno davanti la sua scrivania per raccontarsi, parlare di attualità o presentare un loro nuovo progetto.

Sarà presente Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, con il quale Fazio dialogherà di attualità e politica. Per trattare gli stessi temi, confermati il Direttore de La Stampa Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra. Per fare il punto sulla pandemia tra numero di contagi e vaccinazioni, il conduttore si confronterà con Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Giorgio Parisi, il Premio Nobel per la Fisica 2021, interverrà per presentare “Gradini che non finiscono mai. Vita quotidiana di un Premio Nobel”, libro scritto con Piergiorgio Paterlini e in uscita martedì 22 novembre per La nave di Teseo.

A seguire Luca Argentero e Cristina Marino. I due sono in attesa del secondo figlio e, al momento, sono tra i protagonisti di Celebrity Hunted, il programma targato Amazon Prime nel quale delle coppie di vip devono sfuggire da una squadra di intelligence. Si racconteranno tra aneddoti di vita e progetti lavorativi.

Altra coppia per motivi di lavoro e non sentimentali è quella di Claudio Bisio e Valentina Lodovini. Con Fazio parleranno di “Vicini di casa”, il film in cui sono protagonisti e in arrivo nelle sale dei cinema italiani il 1° dicembre.

Infine, per la prima volta insieme in tv, ci saranno Gianrico e Giorgia Carofiglio. Lo scrittore ha scritto un libro insieme alla figlia dal titolo “L’ora del caffè”, edito da Einaudi e in uscita il 22 novembre.

Nella seconda parte del programma, spazio al consueto “Che Tempo Che Fa – Il tavolo”. Presenti: Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Tra gli ospiti, invece, ci saranno: Stefano De Martino che dal 29 novembre è su Rai2 con la seconda edizione di “Bar Stella”, Max Pezzali, Serena Autieri al cinema con “The Christmas Show”; il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali.

Che tempo che fa va in onda su Rai Tre e anche in diretta streaming su RaiPlay dove è possibile recuperare sia le puntate per intero sia le singole interviste con anteprime e clip.

Sandy Sciuto