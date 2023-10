Le anticipazioni della serie “My Home My Destiny”

Il trasloco su Mediaset Infinity di “My Home My Destiny” non ha diminuito l’interesse e l’attenzione verso le dinamiche tra Mehdi e Zeynep

Il trasloco su Mediaset Infinity di “My Home My Destiny” non ha diminuito l’interesse e l’attenzione verso le dinamiche tra Mehdi e Zeynep. Il pubblico calorosamente non perde ogni episodio inserito in piattaforma allo scoccare della mezzanotte.

La serie turca è stata una vera e propria scommessa per Mediaset. È arrivata nel pomeriggio di Canale 5 in estate. Contro ogni pronostico, è stata da subito seguita. Il cambio di palinsesto ha comportato un trasferimento su Mediaset Infinity che, però, non ha influito sui tanti telespettatori che continuano a guardare la serie.

Nella scorsa settimana, i rapporti tra Mehdi e Zeynep si sono ampiamente complicati. I due non vanno più d’accordo e sono oramai così distanti che il pensare ad un riavvicinamento è utopia. Soprattutto adesso che Mehdi ha rivelato la sua parte malvagia e possessiva.

Negli episodi disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre 2023 Mehdi ha rapito Zeynep. L’uomo è in fuga. Non vuole farle del male. Il suo unico scopo è portare la ragazza dalla madre, la donna di cui si fida di più, per farsi consigliare. In cuor suo, infatti, Mehdi vorrebbe riconciliarsi con Zeynep. I modi che ha attuato, però, hanno sortito l’effetto contrario. Zeynep vuole fuggire.

È arrivato il giorno del compleanno di Zeynep. La ragazza è ancora ampiamente traumatizzata dal rapimento. Decide, quindi, di rimanere in camera a piangere. Emine è preoccupata. Chiama Baris e gli chiede aiuto.

La festa di compleanno giunge al termine. Savas e Baris vanno via. Prima, però, Savas usa la parola “mamma” quando invita Sakine a casa loro. Dopo il trauma del rapimento, Zeynep è rientrata a lavoro. Per l’occasione, i suoi colleghi le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa. All’improvviso, però, in ufficio arriva Bayram ubriaco e delirante.

Cemile soffre tantissimo per la morte di Mujgan. Per tale motivo, chiede e convince Benal a sposare Mehdi, anche se l’uomo è in carcere.

Dove e come guardare “My Home My Destiny”

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.