Le anticipazioni di Terra Amara per la fine di ottobre e i primi di novembre

Inaspettato può definirsi quanto accadrà nelle puntate di Terra Amara in onda da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre 2023. La serie turca ha la qualità di sapersi rinnovare, contribuendo così a tenere coinvolti e incuriositi i tanti telespettatori che sin da subito seguono ogni vicenda dei personaggi.

In questa settimana, i personaggi dovranno fare i conti con una certezza inevitabile ossia la presenza tra loro di un uomo che vuole solo arrecare del male e l’importanza di Zuleyha nel nuovo assetto della tenuta. Guai anche per Demir: il suo cuore non conosce altro nome che quello di Umit, ma ad attenderlo c’è una dichiarazione d’amore.

Anticipazioni della puntata di lunedì 30 ottobre 2023 di Terra Amara. Zuleyha non ha certezze su chi sia l’amante del defunto Adnanr Yaman senior. Non ha dubbi, però, sul fatto che Demir abbia un fratellastro. Umit soffre per amore. Trova in Mujgan una confidente.

Anticipazioni della puntata di martedì 31 ottobre 2023 di Terra Amara. Con una scusa, Demir riesce a ritagliarsi un weekend romantico con Umit. Mentre sono insieme, Demir rassicura la donna e le promette che presto divorzierà. Per il futuro, l’uomo è convinto di far rimanere alla tenuta Zuleyha che oramai si occupa di ogni aspetto e dei figli. Sarà lui a trasferirsi.

Le anticipazioni di Terra Amara dal primo novembre

Zuleyha vede Fikret nell’azienda Hunkar Yaman. Il ragazzo vuole rubare un quadro senza farsi accorgere. La donna lo becca in flagrante e chiede risposte. Mentre parlano, però, Fikret la aggredisce. Quando Zuleyha cerca di scappare verso il veicolo, una trappola le immobilizza il piede e non può muoversi. Non vedendo tornare a casa Zuleyha, Sevda, Saniye e Sermin si allarmano e cercano Demir. Solo così si scopre che l’uomo non è dove ha detto di essere.

Anticipazioni della puntata di giovedì 2 novembre 2023 di Terra Amara. Non trovando Demir, le donne cercano Fekeli e gli comunicano che Zuleyha è scomparsa. Fekeli si mette alla ricerca della donna ma con zero risultati. Mentre la tenuta è in subbuglio, Demir vive il suo amore per Umit.

Anticipazioni della puntata di venerdì 3 novembre 2023 di Terra Amara. Fikret rivela a Fekeli di aver visto Zuleyha il giorno della scomparsa, ma di non avere responsabilità in merito e di non sapere dove sia. Sevda parla finalmente con Demir che in apprensione si mette subito in viaggio per rientrare al più presto.

Anticipazioni della puntata di sabato 4 novembre 2023 di Terra Amara. Zuleyha viene ritrovata. È nel bosco con la gamba immobilizzata dalla trappola. Viene ricoverata in ospedale. Non ricorda nulla, ma sente di dover dire al marito di amarlo ancora. Mujgan lascia Fikret. Cukurova è stata riempita di manifesti che infangano la reputazione di Adnan Yaman Senior. Demir ordina ai suoi uomini di rimuoverli. Mujgan nota il rapporto tra Umit e Demir e ne parla con la donna. Zuleyha esce dall’ospedale. Adesso ricorda perfettamente cosa è successo nel bosco.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.