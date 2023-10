Halloween 2023, i 10 migliori film per una serata del terrore

Una classifica dei migliori 10 film da vedere la sera di Halloween 2023: fra grandi classici e titoli più recenti

Manca poco al 31 ottobre, data che sancisce il giorno di Halloween 2023. Un giorno che anticipa il festivo e più classico Ognissanti, ossia l’1 novembre. A proposito di Halloween, ancora vi saranno gli indecisi che non sanno cosa fare il prossimo martedì sera, ma per chi volesse recuperare qualche classico del cinema horror in questo articolo del QdS.it è sul posto giusto.

Di seguito una classifica dei migliori 10 film da vedere la sera di Halloween 2023, i principali spunti per questi titoli mostrati nei paragrafi successivi vengono da TimeOut e Today.com. Fra questi vi è anche un celebre film del genere horror di un notissimo regista italiano.

Halloween 2023, i film da guardare

Partendo dal primo, come non citare “Halloween”, film del 1978 di John Carpenter, il quale poi vede vari altri capitoli girati negli anni successivi. Una pellicola che ha come protagonista un serial-killer e una giovane babysitter, interpretata da Jamie Lee Curtis, la quale viene presa di mira. Il film viene considerato a basso costo, poiché il budget era davvero limitato, tuttavia in seguito alla sua uscita venne apprezzato in modo più che positivo dal pubblico fino a divenire un classico.

Il secondo è un titolo del regista italiano Dario Argento, “Suspiria”, del 1977. La protagonista una ballerina statunitense che riesce ad accedere presso un’accademia di danza europea, dentro la quale scopre dei fenomeni piuttosto inquietanti. La giovane ballerina è interpretata da Emanuela Rossi.

Il terzo è un film dell’orrore più moderno, uscito nel 2018, dal titolo “Hereditary” con alla regia Ari Aster. Tutto inizia con un lutto familiare, una figlia perde la propria madre con cui non aveva un buonissimo rapporto, particolare che viene puntualizzato durante il discorso funebre. Successivamente diverse apparizioni misteriose sconvolgeranno i personaggi.

Quarto titolo della classifica a tema Halloween 2023 l’immancabile “Shining” del 1980, diretto da Stanley Kubrick e si tratta di un adattamento del libro di Stephen King dall’omonimo titolo. Uno dei protagonisti è la leggenda del cinema Jack Nicholson, il quale interpreta Jack Torrance. Quest’ultimo è un aspirante scrittore che decide di accettare un posto di lavoro durante il periodo della stagione più freddo in un hotel che poi si scopre avere diversi lati oscuri.

Altro film da vedere, del 2017, che ha alla macchina da presa Jordan Peele è “Get Out”. Da non considerarsi solamente un horror, in quanto punta a criticare anche il sistema economico americano. Non a caso la critica lo ha accolto calorosamente, tanto da ottenere il Premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

“La famiglia Addams”, un film dell’orrore ma molto più leggero rispetto ai film precedenti. Non ha bisogno di moltissime presentazioni, girato nel 1991, ogni suo aspetto è sostanzialmente divenuto indimenticabile.

Per rimanere in ambito film da vedere il giorno di Halloween ma non per forza terrificante, un grande classico è “Harry Potter e la pietra filosofale”, certamente alcuni potrebbero optare per una maratona dell’intera saga. Il film è del 2001.

Ottavo titolo che avvia verso la conclusione della serie di film consigliati per la sera del 31 ottobre 2023 è “Alien”. Il nono da tenere in considerazione è sicuramente “Psyco”, diretto da Alfred Hitchcook e, infine, la serie di film de “La notte del giudizio”. La classifica di questi film non è stata redatta con criteri estetici o critici.

Foto di Monstera Production – Pexels