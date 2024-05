Augusta, auto si ribalta sulla SS114: morto un 32enne di Gela

A seguito dell'impatto per cause ancora da accertare, per l'uomo (un 32enne originario di Gela) non c'è stato nulla da fare

Ancora un tragico incidente sulle strade della Sicilia. Questa volta, il violento impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 18 maggio sulla SS114 tra Siracusa e Catania, ad Augusta.

Per causa ancora da accertare, un veicolo si è ribaltato e per il conducente – un ragazzo i 32 anni originario di Gela – non c’è stato nulla da fare. Si tratta del quarto incidente mortale avvenuto in Sicilia nelle ultime ore e, sul caso, sono già scattate le indagini per ricostruire al meglio quanto accaduto.

Augusta, incidente mortale: perde la vita un 32enne di Gela

Ennesimo incidente stradale rivelatosi mortale sulle strade siciliane nelle scorse ore. Questa volta, il conducente di un’auto sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo sulla SS114 di Augusta per poi ribaltarsi sulla strada che collega Siracusa e Catania. A seguito dell’impatto per cause ancora da accertare, per l’uomo (un 32enne originario di Gela) non c’è stato nulla da fare. Rimasto ferito anche il passeggero che si trovava nell’auto. Quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa.