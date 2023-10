Cosa fare ad Halloween in Sicilia? Appuntamenti, feste e passaggi in mezzo alla natura

Cosa fare ad Halloween in Sicilia. Ecco una serie di suggerimenti per trascorrere in compagnia la giornata del 31 ottobre.

Anche la Sicilia si prepara a festeggiare Halloween, ricorrenza divenuta sempre più comune e apprezzata anche alle nostre latitudini. Feste in maschera, scherzi, spettacoli, musica e cene fanno da contorno all’appuntamento del 31 ottobre che si colloca proprio in mezzo al ponte di Ognissanti. Ecco quali sono gli eventi da segnare in agenda in giro per l’Isola.

Halloween in Sicilia, appuntamenti a tema

A Palermo e provincia sarà possibile trascorrere Halloween al Bioparco di Sicilia di Carini, tra flora e fauna. Proprio per l’occasione verranno organizzati momenti speciali a tema con la ricorrenza. Nel capoluogo siciliano i più piccoli si potranno divertire con “Safari Ghostbusters”, una caccia al tesoro serale a tema horror che si svolgerà per le vie cittadine.

A Catania è da non perdere l’appuntamento con “Halloween Circus” con spettacoli, costumi e scenografie da urlo. L’evento si svolgerà allo Zō Centro Culture Contemporanee.

A Messina si festeggerà Halloween con “La Notte del Popolo”, in programma alla Casa del Popolo, a partire dalle ore 18. Tanto spazio per mercatini, arte da strada, esposizioni e spazi per i più piccoli.

Halloween in mezzo alla natura

Per chi cerca invece il relax e la tranquillità, sono certamente consigliate le destinazioni naturali presenti in gran numero nelle province isolane. Con il bel tempo di queste settimane non si può non suggerire un salto nelle spiagge e nei litorali più belli dell’Isola.

Tra queste si consigliano la spiaggia di Mondello in provincia di Palermo, quella di Scopello, la Riserva dello Zingaro e Cala Rossa nel Trapanese, Fondachello (Mascali) in provincia di Catania, così come le spiagge di Calamosche e San Lorenzo, all’interno della riserva di Vendicari a Siracusa e la Scala dei Turchi di Realmonte, ad Agrigento,

Per gli appassionati della natura è il momento giusto per una visita alle grandi aree verdi della Sicilia: il Parco dell’Etna in provincia di Catania, l’altopiano dell’Argimusco in provincia di Messina, così come il Parco dei Nebrodi a cavallo delle province di Messina e Palermo.