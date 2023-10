Cosa fare in Sicilia per Ognissanti? Eventi, sagre e gite fuori porta

Cosa fare per Ognissanti in Sicilia? Sono tanti gli appuntamenti e le opportunità da vivere per l'Isola. L'elenco.

Cosa fare in occasione del ponte di Ognissanti in Sicilia? Anche nell’isola sono numerosi gli appuntamenti e le opportunità da vivere durante questi giorni di relax. Dalle gite fuori porta alle feste tradizionali, ecco quali sono gli eventi da segnare in agenda.

Per gli amanti della natura e del tempo libero, non può mancare una capatina in spiaggia. Le belle giornate e le temperature ancora elevate di questi giorni rappresentano lo scenario ideale per trascorrere qualche ora in riva al mare sui litorali più belli della Sicilia.

Ognissanti in spiaggia

Le destinazioni marittime sono quelle predilette dai turisti: Mondello in provincia di Palermo, la spiaggia di Scopello, la Riserva dello Zingaro e Cala Rossa nel Trapanese, Fondachello (Mascali) in provincia di Catania, le spiagge di Calamosche e San Lorenzo, all’interno della riserva di Vendicari a Siracusa e la Scala dei Turchi di Realmonte, ad Agrigento, sono soltanto alcune delle mete consigliate.

Un salto nei parchi naturali siciliani

Troppo caldo in spiaggia? Allora si può virare nelle grandi aree verdi della Sicilia: il Parco dell’Etna in provincia di Catania, l’altopiano dell’Argimusco in provincia di Messina, così come il Parco dei Nebrodi a cavallo delle province di Messina e Palermo.

Ognissanti, feste e sagre in Sicilia

Non mancano le feste e le sagre lungo le province della Sicilia. A Capaci, in provincia di Palermo, si segnala la sagra della vastedda che si tiene annualmente il 1° novembre e che offre la possibilità di degustare la gustosa pagnotta e altre specialità locali.

Dal 31 ottobre al 5 novembre a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, si organizza la Sagra dell’Iris, dell’Arancino, del Vino e dell’Artigianato con stand, spettacoli e degustazioni.

Nel capoluogo etneo si terrà l’annuale Fiera dei Morti. La manifestazione fieristica si svolgerà dal 28 ottobre al 5 novembre nel parcheggio scambiatore e sarà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24 e nei giorni feriali dalle 9 alle 22:30. Il sito accoglierà circa 150 stand.