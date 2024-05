Agrigento, incendio in strada: distrutte auto, rimorchi e barche. Indagini in corso

Dopo diverse ore di lavoro, sono state spente le fiamme dai Vigili del Fuoco e avviate le indagini dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto

Apprensione e paura durante la notte in contrada Scavuzzo, ad Agrigento. Nelle prime ore del primo maggio, infatti, un vasto incendio si è diffuso nei pressi della miniera di sale di Realmonte, devastando diversi mezzi anche di grande cilindrata.

Agrigento, incendio sulla strada di Realmonte: indagini in corso

Notte di fuoco e paura in contrada Scavuzzo, nei pressi di Realmonte (Agrigento). Come ricostruito, infatti, un vasto incendio si è diffuso nella zona. Le fiamme, hanno provocato diversi danni ad alcuni mezzi di grande cilindrata, tra cui un autocarro con rimorchio e due barche in vetroresina. Dopo diverse ore di lavoro, sono state spente le fiamme dai Vigili del Fuoco e avviate le indagini dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto.