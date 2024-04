Due auto colpite da arma da fuoco nel quartiere Fontanelle: è giallo ad Agrigento

Dalle prime indagini sembrerebbe che chi ha sparato lo abbia fatto con due colpi di pistola e sarebbe, poi, immediatamente fuggito.

Giallo ad Agrigento, nel quartiere Fontanelle. Qualcuno ha sparato contro un’auto, una Fiat Stilo, di proprietà di un operaio di 54 anni.

L’episodio è avvenuto tra viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni e ad essere danneggiata è stata anche una Fiat Seicento posteggiata accanto all’auto che invece era il bersaglio.

Fontanelle, due auto colpite: l’ombra dell’intimidazione

Non è escluso che l’intimidazione sia maturata sul fronte della criminalità comune. La pista ritenuta più attendibile porterebbe a pensare ad un avvertimento al proprietario della Stilo, ma in mancanza di certezze resta in piedi la pista dello scambio di persona. Una tesi, questa, rafforzata dalla vicinanza della Stilo con altre vetture parcheggiate accanto.

Per quanto riguarda le due auto colpite a Fontanelle, sulla macchina dell’operaio è stato trovato un foro sul parabrezza, sulla fiancata della 600 una strisciata con lieve ammaccatura.

I rilievi e le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della Scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Nel corso della perlustrazione avrebbero trovato l’ogiva di un proiettile che è stata posta sotto sequestro. I militari hanno anche ascoltato l’operaio proprietario dell’auto. La procura ha aperto un’inchiesta sulla vicenda riguardante le due auto colpite a Fontanelle.

Dalle prime indagini sembrerebbe che chi ha sparato lo abbia fatto con due colpi di pistola e sarebbe, poi, immediatamente fuggito. Gli inquirenti sono alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rilevarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini.