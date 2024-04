Una croce e 9 cartucce sul cancello di casa, terribile intimidazione al sindaco Castellino

Solidarietà al primo cittadino dal mondo della politica: "Palma di Montechiaro è con te".

Intimidazione ai danni del sindaco di Palma di Montechiaro (AG), Stefano Castellino, giunto al secondo mandato.

Sono in corso le indagini sull’episodio, che segue di pochi giorni l’atto intimidatorio ai danni dell’assessore alla Attività produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti.

Intimidazione al sindaco Stefano Castellino

Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe appeso una croce e nove cartucce calibro dodici al cancello di casa del primo cittadino di Palma di Montechiaro. Appare inequivocabile il messaggio minatorio.

Il sindaco Castellino è stato sentito dai carabinieri della locale stazione ed è stata aperta un’inchiesta al momento a carico di ignoti.

Solidarietà dal mondo della politica

Tanti esponenti della politica locale hanno espresso solidarietà al sindaco Stefano Castellino per l’intimidazione subìta. Tra questi l’ex assessore regionale Ruggero Razza, che scrive sui social: “Nessun atto intimidatorio può fermare la determinazione di Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro. A lui e alla sua famiglia un grande abbraccio”.

Solidarietà anche dal parlamentare Calogero Pisano, che commenta: “Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, vittima di un grave atto intimidatorio. Sono assolutamente certo che Stefano non si farà minimamente intimorire dalle minacce ricevute e che continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, per il bene della sua comunità. Auspico che gli autori di questo vergognoso gesto vengano individuati al più presto dagli inquirenti”.

Infine, questo il post del presidente del Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro Domenico Scicolone: ” Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al sindaco Stefano Castellino, vittima di un grave atto intimidatorio. Sono assolutamente certo che non si lascerà condizionare e che continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, per il bene della nostra comunità e per continuare il percorso di cambiamento che Palma di Montechiaro ha intrapreso da tempo. Un abbraccio forte amico mio. Palma di Montechiaro è con te“.

