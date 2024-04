Vetro dell’auto rotto, nuova intimidazione all’assessore Forzinetti: “Gesto vile”

Condanna unanime dal mondo della politica per il terribile gesto ai danni dell'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo.

Intimidazione all’assessore alla Attività produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti: qualcuno avrebbe rotto un vetro della sua auto, parcheggiata sotto la sua abitazione.

Si tratterebbe del quarto episodio simile ai danni dell’assessore palermitano, che ha presentato formale denuncia ai carabinieri.

Intimidazione all’assessore Giuliano Forzinetti

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero rotto il vetro dell’auto dell’assessore senza rubare nulla. Si tratterebbe di un atto di intimidazione, l’ennesimo ai danni di Forzinetti, che lo scorso anno aveva perfino “ricevuto” una corona funebre, ritrovata dall’agenzia di assicurazione da lui gestita in piazza Sturzo a Palermo.

Solidarietà dalle istituzioni

“Esprimo solidarietà all’assessore del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti che è stato vittima di un altro atto intimidatorio: un gesto inqualificabile e vile che condanno fortemente. Sono certo che non arretrerà dal suo impegno per la collettività e mi auguro che le forze dell’ordine possano trovare i colpevoli al più presto per consentirgli di lavorare in tutta serenità. A lui vanno la mia stima e un grande incoraggiamento affinché possa proseguire nel suo incarico senza alcun tipo di condizionamento”. Sono le parole del presidente della Regione, Renato Schifani, in merito all’ennesimo atto vandalico nei confronti dell’assessore Forzinetti.

Anche Giorgio Cipolla, segretario della Democrazia Cristiana di Palermo, si è espresso sull’atto intimidatorio: “Si tratta di gesti vili e spregevoli che non intimidiranno chi, come il nostro Giuliano, opera ogni giorno con professionalità, passione e lealtà per il bene della cittadinanza. La DC esprime profondo sdegno per quanto accaduto e manifesta solidarietà e rinnovata stima per l’assessore Forzinetti che con determinazione porta avanti il suo impegno sul campo, garantendo il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di legge a tutela della collettività”.