È scomparsa la DC?

La DC è stata fatta fuori, ma il sentire democristiano no: il commento.

La DC è scomparsa? Sembra una domanda retorica ma non lo è. Alle elezioni del 1992, prima della rottura di sistema politico chiamata Tangentopoli, il dato di affluenza alle urne fu del 94% degli elettori aventi diritto. La DC subì un calo ma si attestò al 30% dei votanti. Di fatto fu l’ultima volta che il simbolo, e tutta la tradizione di valori e significati retrostanti, partecipò al voto. La percentuale di votanti delle ultime elezioni politiche ha sfiorato il 64% degli aventi diritto.

Se fate un facile calcolo sono esattamente quelli rappresentati dal blocco elettorale chiamato DC. Il voto moderato, non la sua classe dirigente, non si è orientato nella nuova offerta politica e si è rifugiato nell’area della non affluenza. Il voto DC solo in parte era un voto ideologico, il grosso dell’elettorato votava DC anche turandosi il naso, come diceva Montanelli. Era un voto di buon senso, di scarsa appetenza magari, di compromesso tra idee e possibilità, sulla base dell’offerta politica di allora. L’attuale offerta politica rifugge le scelte e le valutazioni moderate, pertanto l’ex elettore che votava DC, magari non convinto ma rifugiante nella sua abitudine del meno peggio, semplicemente non va a votare.

Quindi la DC, il moderatismo, non è finito, è finita l’offerta politica, il prodotto, che seppur non faceva impazzire, veniva comprato dagli italiani moderati, che volevano un quieto vivere senza ansie o strappi. Questo sentimento politico, la conservazione di modi di vivere, di lavorare, di abitare una comunità Paese non è scomparso, è latente ma non rappresentato. Perché?

Perché coloro che volevano abbattere questo modo di rappresentanza, comunque democratica, hanno usato una tecnica per eliminare questa offerta politica. Si è chiamata legge elettorale. Le attuali leggi maggioritarie hanno vietato non la ricostituzione della DC, quella non è più riproponibile, ma l’espressione di un voto di mezzo, di scopo, che tenesse insieme il bisogno di non estremizzare scelte e società. È solo questo sistema elettorale che ha permesso che una fetta importante, la maggioranza relativa degli italiani, fosse esclusa a tavolino dall’esprimere la propria scelta. La DC è stata fatta fuori, ma il sentire democristiano no.

Così è se vi pare